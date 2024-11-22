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抗議事件暴增 中國要求穩定和擴大農民工就業

2024/11/22 20:13
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（中央社台北22日電）中國第3季抗議事件暴增近3成，多涉及裁員、欠薪等經濟糾紛。中國人社部今天公布一項加強農民工服務保障工作的意見，要求各地穩定和擴大農民工就業，完善根治欠薪機制，保障勞動報酬。

華府非營利組織自由之家（Freedom House）21日公布「異言網」的監測資料顯示，中國7至9月共錄得938起抗議事件，比去年同期增加27%，其中涉及勞工占40%；業主28%；農村居民12%。而在10月份，也錄得302起抗議事件。

社群訊息顯示，中國大陸今年發生的維權抗議事件，多涉及勞工被裁員與欠薪。近期接連爆發無差別攻擊事件後，官方加緊應對總數近3億農民工面臨的失業、欠薪問題，近日多地發布新聞宣稱，正在全力解決這些問題。

中國人力資源社會保障部官網22日公布10個部會聯合印發的「關於進一步加強農民工服務保障工作的意見」，提出四大項共14點工作，要求地方跟進落實。

「意見」首先要求「穩定和擴大農民工就業」，堅持外出就業與就地就近就業並重，多措並舉拓寬農民工就業管道。優化場地、金融、稅收等政策，支持農民工返鄉創業。聚焦農民工求職意願和技能培訓需求，加強農民工技能提升。健全就業幫扶長效機制，穩定脫貧人口就業，防止因失業導致規模性返貧。

「意見」強調「維護農民工勞動保障權益」，督促企業遵守勞動合約、勞務派遣、新就業形態勞動者權益保護等有關制度，規範企業用工管理。「完善根治欠薪長效機制」，加強農民工工資爭議速裁庭、農民工法律援助「綠色通道」等建設，依法保障農民工勞動報酬等權益。推動農民工參加養老、醫療、失業、工傷等社會保險，維護其社保權益。

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「意見」並提出「促進進城農民工均等享有城鎮基本公共服務」，進一步放開放寬城鎮落戶限制，推動有意願的進城農民工在城鎮落戶，並保障進城落戶農民工合法土地權益。加強隨遷子女教育保障、住房保障，促進農民工就地就近享有基本公共服務，將符合條件的農業轉移人口納入社會救助範圍。

「意見」還要求加強統籌協調，建立落實農民工工作重大政策、推進農民工市民化等情況的評估、激勵機制；推行「為農民工辦實事」清單制度。加強農民工綜合數據系統應用，健全農民工統計調查監測體系，鼓勵各地在鎮村設立農民工動態監測點，依託大數據技術，分析農民工流向變化。（編輯：楊昇儒）1131122

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