金磚國家新增印尼、泰國等9個夥伴國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京24日電）中國扮演關鍵角色的「金磚國家」持續擴大規模。繼今年1月新增伊朗等4個會員國後，昨天又宣布將印尼、泰國等9國列為「夥伴國」。中國外交部今天說，這代表金磚機制的影響力更加彰顯。

據俄羅斯衛星通訊社，金磚國家（BRICS）2024年輪值主席國俄羅斯23日宣布，印尼、馬來西亞、泰國、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、哈薩克、烏玆別克、烏干達等9國將於2025年1月1日正式成為金磚國家的「夥伴國」。

至此，金磚國家共有9個會員國及9個「夥伴國」。其中9個會員國包括創始會員中國、俄羅斯、印度、巴西；2010年12月加入的南非，以及今年元旦加入的伊朗、衣索比亞、埃及和阿拉伯聯合大公國。

此外，阿根廷與沙烏地阿拉伯也於2023年8月獲邀加入金磚國家會員國，但兩國至今並未加入。

在金磚國家成員中，中國一直被認為扮演關鍵角色。而外界普遍認為，在金磚國家擴增會員國及設置「夥伴國」等行動上，中國是最重要的推動者，旨在拉攏全球開發中國家對抗歐美國家。

據央視新聞，中國外交部發言人毛寧今天下午在例行記者會上說，中國國家主席習近平10月出席金磚峰會時，與其他金磚國家領導人就設置「夥伴國」達成共識。這是金磚國家繼2023年實現歷史性擴員後，發展過程的又一個重要進展。

她說，金磚峰會後，中方積極配合主席國和金磚成員國推進「夥伴國」工作，最終確定上述9國成為金磚夥伴，標誌著金磚合作邁上新的台階，且金磚機制的代表性進一步擴大，「感召力和影響力更加彰顯」，日益成為「促進全球南方團結合作的重要平台」。

「金磚國家」始於高盛（Goldman Sachs）2001年研究報告中提出的概念，取巴西、俄羅斯、印度、中國的英文國名第1個字母BRIC（與磚塊brick諧音）為名。2006年起，4國外長等官員逐漸形成定期會晤機制，並自2009年起每年舉行元首峰會至今。2010年納入南非為第5個會員國後，將名稱改為BRICS。（編輯：楊昇儒）1131224