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金磚國家再擴大 印尼正式加入

2025/1/7 11:29
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（中央社巴西利亞6日綜合外電報導）巴西今天宣布印尼成為金磚國家（BRICS）正式成員國。金磚國家已日益被視為制衡西方的開發中經濟體集團。

法新社報導，巴西外交部聲明表示，印尼這個東南亞人口最多的國家，「與其他成員國有著共同心願，也就是改革全球管理機構，並為全球南方（Global South）國家之間的合作做出積極貢獻」。

擔任金磚國家2025年輪值主席國的巴西今天在聲明中表示，印尼的申請案是在2023年南非約翰尼斯堡（Johannesburg）峰會獲得批准。

金磚國家組織成立於2009年，最初由巴西、俄羅斯、印度與中國組成，南非於隔年加入。

去年，伊朗、埃及、衣索比亞及阿拉伯聯合大公國也成為金磚國家正式成員。

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巴西在擔任主席國期間，旨在加強「全球南方」國家之間的合作，並促進多邊機構的改革。

今年金磚國家高峰會預定於7月在里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140107

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