委內瑞拉加入金磚國家受阻 指責巴西敵意姿態

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）委內瑞拉政府表示，巴西刻意反對委國加入金磚國家是一種「攻擊行為」。巴西外交部說明，沒有刻意反對，只是捍衛為加入集團的準成員國家定義標準和原則。

金磚國家（BRICS）峰會10月22日至24日於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，為繼續擴大集團規模，金磚國家10個成員國達成共識，由俄羅斯邀請13個國家作為準成員加入該組織。

根據巴西環球電視台（TV Globo），經巴西政府施壓後，委內瑞拉和尼加拉瓜這2個左派極權國家被排除在可能的金磚國家夥伴國家名單之外。

古巴和玻利維亞是拉丁美洲地區被選定的國家，奈及利亞、土耳其、馬來西亞和印尼也被列為符合定義的標準。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，委內瑞拉外交部聲明表示，巴西否決該國加入金磚國家是一種「攻擊行為」，「委內瑞拉人民對巴西這種莫名其妙和不道德的行為感到羞憤」。

今年7月28日委內瑞拉總統大選結束，馬杜洛（Nicolás Maduro）宣布連任成功後，巴西一直在外交上與委內瑞拉保持距離。委內瑞拉反對派、國際組織和包括巴西在內的國家對選舉結果提出異議，因為馬杜洛洛政府尚未提交投票站的選舉數據。

據報導，馬杜洛有意加入金磚國家，他參加本週在俄羅斯舉行的第16屆峰會，並與俄國總統蒲亭會晤。蒲亭在24日記者會上表示，尊重巴西在委內瑞拉選舉方面的立場，儘管他不認同。蒲亭強調，只有在集團正式成員達成共識的情況下，才會納入新國家。

巴西外交部說明，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府並沒有刻意支持或反對任何國家加入金磚國家，但倡議制定指導選擇該集團新成員的標準和原則，包括捍衛聯合國改革、不接受單方面經濟制裁，以及與所有成員國建立友好關係。（編輯：唐佩君）1131026