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巴勒斯坦主席赴金磚峰會 控以色列想清空加薩走廊

2024/10/24 20:42
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（中央社喀山24日綜合外電報導）金磚國家峰會正於俄羅斯城市喀山（Kazan）進行，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯今天說，以色列目標是「清空」加薩走廊的巴勒斯坦人，尤其是以軍本月發動全面攻勢的加薩北部。

法新社報導，阿巴斯（Mahmoud Abbas）向金磚國家（BRICS）成員發表演說：「巴勒斯坦人民歷經1948年災難日（Nakba）之後的最大災難，至今已過了一整年，這是以色列在加薩走廊（Gaza Strip）犯下種族滅絕和種族清洗罪行的戰爭。」

他還說：「這是清空加薩走廊人民計畫的一環，尤其目前在加薩北部，占領軍正讓當地人民挨餓。」

中國國家主席習近平今天也於金磚國家峰會呼籲加薩走廊停火，還有防止黎巴嫩進一步爆發衝突。

習近平指出，各國必須繼續推動加薩停火、重啟兩國方案及阻止黎巴嫩戰爭蔓延。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也於峰會表示，中東地區瀕臨爆發全面戰爭，在建立獨立的巴勒斯坦國之前，中東的暴力不會結束。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1131024

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