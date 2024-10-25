印尼盼加入金磚國家 重申支持促進開發中國家利益

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（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）印尼外交部表示，希望加入金磚國家（BRICS），以加強與金磚國家和全球南方（Global South）的合作。在俄羅斯參加金磚國家峰會的新任外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）指出，印尼相信金磚國家能成為團結南方的力量。

「羅盤報」（Kompas）等媒體今天報導，印尼外交部長蘇吉歐諾表示，「印尼決定申請加入金磚國家，這體現了印尼自由和積極的外交政策」，他強調，申請加入金磚國家不代表印尼與某個集團結盟，而是意味印尼積極參與所有論壇。

印尼外交部24日發布新聞稿指出，印尼希望加入金磚國家，並重申支持促進開發中國家的利益。

新聞稿中寫道，蘇吉歐諾說：「我們認為金磚國家關注的事務與印尼新政府的計畫一致，包括糧食和能源安全、消除貧窮和發展人力資源。」

蘇吉歐諾指出，印尼希望透過加入金磚國家，提升開發中國家和全球南方國家的共同利益。他說：「我們認為金磚國家是討論以及促進全球南方共同利益的平台。」

另外，蘇吉歐諾也在其社群媒體表示，印尼相信金磚國家會優先關注開發中國家的發展權利，並支持多邊體系改革，以成為團結全球南方的力量。

金磚國家最早由巴西、俄羅斯、中國和印度一起創建，後來南非、埃及和沙烏地阿拉伯等其他國家也加入，旨在促進新興經濟體成長和西方大國主導的國際機構改革。

金磚國家2024年擴大陣容，包括埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國等國加入。

印尼是世界人口第4多的國家，傳統外交路線是不與任何強權結盟。20日剛就任的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在就職演說中表示，面對國際情勢，「印尼選擇一條自由積極但不結盟的路線」，並說：「我們不想加入任何軍事協定，我們選擇與所有國家友好。」（編輯：張芷瑄）1131025