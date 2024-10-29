本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印尼俄羅斯首次海軍聯合演習 11月爪哇海登場

2024/10/29 21:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達29日綜合外電報導）印尼新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）尋求加強對俄羅斯關係。印尼海軍（TNI AL）今天表示，下個月將與俄羅斯海軍首度展開聯合演習。

法新社報導，東南亞最大經濟體印尼奉行中立外交政策，拒絕在俄羅斯和烏克蘭戰爭，或在美國和中國大國競爭中選邊。

不過新上任的普拉伯沃已經承諾將在國際舞台上更勇於參與。他7月曾訪問莫斯科，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）進行會談。

印尼海軍表示，11月4日至8日將在泗水（Surabaya）海軍基地附近的爪哇海（Java Sea）舉行演習。

海軍發布聲明表示：「這是印尼海軍與俄羅斯海軍之間具里程碑意義的雙邊演習。」

聲明指出，俄國將派出3艘小型護衛艦、1艘中型油輪、1架軍用直升機和1艘拖船。

俄國駐印尼大使托爾切諾夫（Sergey Tolchenov）證實這項軍演，並表示演習不針對任何競爭對手。

托爾切諾夫在昨天的記者會中表示：「這…只是為了增強兩國艦隊的能力和潛力。」（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1131029

#泗水
#俄羅斯
#海軍
#烏克蘭戰爭
#普拉伯沃
#蒲亭
#印尼
#法新社
#俄羅斯海軍
#軍演
普拉伯沃
印尼媒體：總統普拉伯沃將出訪中美等5國印尼總統普拉伯沃支持度逾八成 專家：恐是雙面刃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：