本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
金磚國家峰會
新聞專題
金磚國家峰會4/53
首頁 / 國際

習近平和蒲亭金磚峰會談中東危機 挺巴勒斯坦建國

2024/10/24 18:40（10/24 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統蒲亭（右）22日在金磚國家峰會期間會面。（RU Host Photo Agency via 路透社）
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統蒲亭（右）22日在金磚國家峰會期間會面。（RU Host Photo Agency via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社俄羅斯喀山24日綜合外電報導）中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭今天在金磚國家峰會發表談話，兩人都談到在加薩走廊與黎巴嫩的戰爭，表明支持讓巴勒斯坦建國的兩國方案，以化解中東衝突危機。

法新社報導，金磚國家（BRICS）峰會於俄羅斯城市喀山（Kazan）舉行，習近平在峰會最後一日發表演說。莫斯科盼這場峰會有助建立反西方國家團結陣線。

習近平向與會各國領導人表示，全球南方（Global South）國家必須成為追求和平的穩定力量，強化全球安全治理，以及面對衝突議題，尋找治標也治本的解決方案。

習近平警告，世界的和平發展仍面臨嚴峻挑戰。他也呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，還有防止黎巴嫩進一步爆發衝突。習近平說，各國必須繼續推動加薩停火、重啟兩國方案及阻止黎巴嫩戰爭蔓延。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天於金磚國家峰會表示，中東地區瀕臨爆發全面戰爭。

蒲亭指出：「一年前在加薩走廊展開的軍事行動，目前已蔓延到黎巴嫩，中東地區其他國家也受影響，以色列與伊朗的對抗程度遽升。這一切都讓人想到連鎖效應，使整個中東瀕臨爆發全面戰爭。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也出席這場峰會；蒲亭提到，在建立獨立的巴勒斯坦國之前，中東的暴力不會結束。

蒲亭還說，要讓巴勒斯坦領土恢復和平穩定，必須執行聯合國大會與安全理事會（UNSC）通過的兩國方案。另外，蒲亭說道，莫斯科當局的敵人正利用烏克蘭衝突，並試圖在軍事方面擊敗俄國，但他們不會成功。

他還說，俄羅斯的敵人「毫不遮掩他們目的就是想讓我國遭受戰略挫敗…我會直接了當說，這些都是不實際的算計，只有那些不了解俄國歷史的人才會這麼想」。

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）稍早表決批准與北韓的防務條約，近日還有消息指稱，平壤當局已派出數千名官兵到俄國接受訓練，且可能部署於烏克蘭戰場。（譯者：洪培英、陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1131024

#中東地區
#加薩走廊
#巴勒斯坦
#阿巴斯
#俄羅斯
#習近平
#蒲亭
#黎巴嫩
#法新社
#金磚國家
延伸閱讀
以色列占巴勒斯坦領土爭議 國際法院認違法籲立即停止布林肯再赴中東籲停火 以色列轟黎巴嫩南部古城居民逃離習近平見伊朗總統：毫不動搖發展友好合作5年來首次「習莫會」 中方：印度是合作夥伴非競爭對手
習近平
歐洲議會通過新屆期首個挺台決議 批中扭曲國際規則中印達成邊界共識後 「習莫會」金磚峰會場邊舉行
蒲亭
接受俄邀請卻拒基輔和平峰會 聯合國秘書長挨批習近平22至24日訪問俄羅斯 將與蒲亭會晤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
聯合國秘書長將會蒲亭 表達準備好為俄烏調解
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：