習近平和蒲亭金磚峰會談中東危機 挺巴勒斯坦建國

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（中央社俄羅斯喀山24日綜合外電報導）中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭今天在金磚國家峰會發表談話，兩人都談到在加薩走廊與黎巴嫩的戰爭，表明支持讓巴勒斯坦建國的兩國方案，以化解中東衝突危機。

法新社報導，金磚國家（BRICS）峰會於俄羅斯城市喀山（Kazan）舉行，習近平在峰會最後一日發表演說。莫斯科盼這場峰會有助建立反西方國家團結陣線。

習近平向與會各國領導人表示，全球南方（Global South）國家必須成為追求和平的穩定力量，強化全球安全治理，以及面對衝突議題，尋找治標也治本的解決方案。

習近平警告，世界的和平發展仍面臨嚴峻挑戰。他也呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，還有防止黎巴嫩進一步爆發衝突。習近平說，各國必須繼續推動加薩停火、重啟兩國方案及阻止黎巴嫩戰爭蔓延。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天於金磚國家峰會表示，中東地區瀕臨爆發全面戰爭。

蒲亭指出：「一年前在加薩走廊展開的軍事行動，目前已蔓延到黎巴嫩，中東地區其他國家也受影響，以色列與伊朗的對抗程度遽升。這一切都讓人想到連鎖效應，使整個中東瀕臨爆發全面戰爭。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也出席這場峰會；蒲亭提到，在建立獨立的巴勒斯坦國之前，中東的暴力不會結束。

蒲亭還說，要讓巴勒斯坦領土恢復和平穩定，必須執行聯合國大會與安全理事會（UNSC）通過的兩國方案。另外，蒲亭說道，莫斯科當局的敵人正利用烏克蘭衝突，並試圖在軍事方面擊敗俄國，但他們不會成功。

他還說，俄羅斯的敵人「毫不遮掩他們目的就是想讓我國遭受戰略挫敗…我會直接了當說，這些都是不實際的算計，只有那些不了解俄國歷史的人才會這麼想」。

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）稍早表決批准與北韓的防務條約，近日還有消息指稱，平壤當局已派出數千名官兵到俄國接受訓練，且可能部署於烏克蘭戰場。（譯者：洪培英、陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1131024