印尼媒體：總統普拉伯沃將出訪中美等5國

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（中央社雅加達29日綜合外電報導）印尼「羅盤報」今天報導，總統普拉伯沃將於上任後數週對中國、美國等5個國家進行訪問，暗示他有意尋求在國際舞台上扮演積極角色。

路透社報導，20日就職的普拉伯沃（Prabowo Subianto）當選後曾走訪包括中國、日本、俄羅斯、澳洲在內的21國，並曾宣示任內將會繼續奉行印尼長期的不結盟外交政策。

「羅盤報」（Kompas）引述消息人士報導，曾任國防部長和特別部隊指揮官的普拉伯沃將出訪中國、美國、秘魯、巴西和英國。

外交部沒有立即回應置評請求，總統府發言人無法證實已有相關出訪計畫。

羅盤報指出，中國將是普拉伯沃就職後第一個出訪的國家，他將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強和全國人民代表大會領導層。

報導同時表示，接下來他將訪問華府，會見美國總統拜登。但是報導沒有提到明確出訪日期。

美國將於11月5日舉行總統大選，仍不清楚普拉伯沃到訪時選舉結果是否已經底定。白宮沒有立即回應置評請求。

羅盤報報導，普拉伯沃接下來還會出席11月14、15日在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，以及同月18、19日在巴西舉行的20國集團（G20）高峰會。

報導提到，他出訪行程最終站是英國，將會見英國國王查爾斯三世（King Charles III）和首相施凱爾（Keir Starmer）。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1131029