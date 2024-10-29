拜登政府敲定中國AI投資禁令 2025年上路

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天表示，限制美國企業和人員在中國投資人工智慧（AI）及可能對美國國家安全構成威脅的其他科技產業有關規範已經定案。

綜合美聯社與路透社報導，拜登去年8月簽署涵蓋半導體和微電子、量子資訊，以及特定人工智慧系統3個產業的行政命令，財政部根據指示而於今年6月提出有關規範。

新規範定明年1月2日生效，相關業務由財政部新成立的全球交易辦公室（Office of Global Transactions）主管。

財政部指出，這些技術「是次世代軍事、網路安全、監控和情報應用的核心」。

財政部高階官員羅森（Paul Rosen）說，相關規範涵蓋諸如「最先進的編碼破譯電腦系統或次世代戰鬥噴射機」等科技。

他並表示，「美國的投資，包括通常伴隨這類資金一同流入的管理支援、投資管道和人才網絡等無形利益，絕不可用來幫助有疑慮國家發展其軍事、情報和網路能力」。

這項新規範是阻止美國技術協助中國發展先進科技並且主導全球市場的更廣泛作法其中一環。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1131029