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葉門叛軍朝以色列發射彈道飛彈 以軍稱於境外攔截

2024/12/25 20:33
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（中央社葉門首都沙那25日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，他們向以色列中部發射了1枚彈道飛彈。以色列軍方對此表示已加以攔截。

法新社報導，伊朗支持的青年運動表示，該枚飛彈的目標是特拉維夫（Tel Aviv）地區；以色列方面報告稱，飛彈在進入以色列領土前已被擊落。

青年運動發布聲明表示，他們利用極音速彈道飛彈「巴勒斯坦2號」（Palestine 2）打擊以色列軍事目標，並宣稱「此次行動成功達成預定目標」。

自1年多前爆發以哈戰爭以來，青年運動已多次向以色列發射飛彈，以此聲援巴勒斯坦人民。

這些飛彈大多都會被攔截，但21日的襲擊擊中特拉維夫，造成16人受傷，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也因此對青年運動發出警告。

在這次的最新攻擊中，以色列中部大片地區響起空襲警報，提醒居民注意碎片殘骸墜落。不過以軍表示，在拋射物進入以色列前已將其擊落。

另根據以色列緊急醫療服務單位，目前並無傷亡通報。

以軍在通訊應用程式Telegram寫道：「1枚從葉門發射的飛彈在進入以色列領土前被攔截。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131225

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