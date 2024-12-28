捷克總理：2025年人民將選擇信任進步或專制之路

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（中央社記者劉郁葶布拉格27日專電）捷克總理費亞拉26日在耶誕演說中，回顧今年政府克服通貨膨脹、推動退休金改革與經濟投資等成果，並強調2025年將是決定性的一年，捷克人將決定是否信任自己、互相幫助，還是走上恐懼傳播者導引的「東方威權主義之路」。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在26日耶誕演說中表示，過去幾年對捷克而言充滿挑戰，經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，應對創歷史新高的通貨膨脹，以及俄烏戰爭引發全歐洲的能源危機。此外，今年 9月捷克還遭遇毀滅性的洪水。

費亞拉說，這些挑戰不容易克服，但捷克人以行動證明自己的力量。「在每一次危機中，我們的公民毫不猶豫地幫助那些陷入困境的人—無論是受到歷史性洪水影響的鄰居，還是因荒謬而殘酷的戰爭而受苦的人。」

費亞拉也回顧，政府在2024年實施的多項政策，正穩定推動國家朝正確方向發展。他指出，政府成功推動退休金改革，這項改革確保未來40歲以下的捷克人能夠獲得體面的退休金。

在經濟方面，費亞拉表示，捷克已克服巨大的通貨膨脹問題，嚴重的物價上漲已結束，但物價不一定會回到COVID-19疫情前的水平。他補充：「因此工資持續上漲至關重要。」

費亞拉還強調，捷克在基礎建設與經濟投資的進展。他指出，今年捷克的經濟成長達到5%，且如果政府繼續投資公路、鐵路、能源發展與智慧經濟，這個數字會持續增長。

他說：「光是今年，我們就將高速公路延長了100公里。在能源領域，我們也取得幾十年來最大的進步。」

此外，費亞拉表示：「我們也致力於讓捷克在全球經濟中作為頂尖核能技術和晶片技術的發展中心，而不是僅僅作為簡單零件的供應商。」

費亞拉說：「當然我們還沒完成」，並表示將繼續解決社會問題，包含促使捷克醫療健保運作更有效率、完成教育改革，以及促進住宅建設，讓年輕家庭能負擔得起住房。

另一方面，費亞拉也警告，一些社群媒體充斥負面訊息，試圖讓人們認為捷克不適合居住，這些「恐懼傳播者」意圖播下不信任的種子，削弱社會，讓人們容易受到操控。

他表示，「若這種恐懼情緒蔓延，捷克可能會走上一條危險的道路」。他說，這可能導致人們放棄個人責任，將權力交給專制領袖，正如今天在歐洲的某些地區所見，並呼籲民眾不要輕易相信「恐懼傳播者」。

費亞拉表示，國家唯一的道路是，「更大的自由、繁榮和個人責任。」他說：「我們必須成為一個自豪的歐洲國家，擁有積極的公民社會。」

他強調：「2025年將是我們的決定之年。我們將決定是否相信自己，在困難時期抓住機遇，互相幫助，耐心努力，讓我們的生活一年比一年更好；還是被消極情緒擊倒，走上恐懼傳播者導引的東方威權主義之路。」

對於費亞拉的耶誕演說，反對黨不滿公民行動黨（ANO）副主席哈夫里查克（Karel Havlíček）將費亞拉比擬為「鐵達尼號的船長」，認為他過於樂觀，且忽視經濟停滯與延遲改革等關鍵問題。

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前副總理斯基列羅娃（Alena Schillerová）則批評，這篇演說是啟動選舉活動的開端，意在轉移注意力，避開尚未解決的挑戰，包括關鍵政策的停滯不前。她主張，解決這些問題對恢復公眾信任至關重要。

海盜黨主席賀瑞普（Zdeněk Hřib）說，捷克經濟正在停滯，迫切需要支持。他批評費亞拉在強調改善教育和可負擔住房的計畫時，未能推動海盜黨政府時期已起草的相關法案。（編輯：田瑞華）1131228