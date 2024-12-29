H-1B簽證引內鬨 川普選邊站表態支持技術移民

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）川普陣營近日因技術移民議題鬧內鬨，傳統支持者與馬斯克在內的科技大亨為此大打筆戰。美國總統當選人川普今天出面選邊站，說自己支持高技術移民簽證計畫。

法新社和路透社報導，川普接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時，首次就這項議題公開發表評論。他說：「我向來喜歡（H-1B）簽證，也一直支持這類簽證。」

此前，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在內的矽谷幫，與反移民的川普傳統支持者，兩方因海外科技勞工爆發激烈交鋒，氣氛劍拔弩張，馬斯克甚至揚言要為此「開戰」。

川普有關大幅削減移民人數的主張，是他11月大選擊敗民主黨籍對手賀錦麗（Kamala Harris）的關鍵之一。他選前承諾將驅逐所有非法移民，並限制合法移民的數量。

然而，馬斯克以及即將與他共同領導政府效率部的生技業富豪拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）等企業家，都認為美國培養的高技術人才過少，因此大力支持H-1B簽證計畫。

馬斯克26日在社群網站X發文表示，吸引國外頂尖工程人才對於「美國繼續獲勝至關重要」。

馬斯克自己是出生南非的歸化美國公民，且當年就是持H-1B簽證來美。他電動車大廠特斯拉今年獲724個H-1B簽證。H-1B簽證有效期通常為3年，持有人可以申請延長一次，期間也是3年或選擇申請綠卡。

而拉馬斯瓦米的一番言論讓這場高技術人才辯論進一步升溫。身為印度移民後代的他發文痛批一個崇尚平庸的「美國文化」，還說美國有可能被中國「打得落花流水」。

馬斯克和拉馬斯瓦米的立場，激怒了多位挺川的著名保守派人士。這些最早開始支持川普、在川普競選活動捐款超過2.5億美元（約新台幣82億元）的人士擔心，川普會受到馬斯克等科技界金主的影響，進而偏離他當初的競選承諾。

美國極右陰謀論者、經常是川普專機座上賓的盧默（Laura Loomer）說：「期待總統川普與大型科技企業之間不可避免的切割。」

她說：「我們必須保護川普總統免受技術官僚的影響。」她和其他人表示，川普應該保障美國勞工並進一步限縮移民。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131229