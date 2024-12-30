三菱日聯銀行監守自盜案 前行員涉變賣贓物

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本警方持續調查三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）一名前行員監守自盜客戶保險箱10多億日圓財物案件。消息人士透露，這名前行員曾把偷來的貴重物品，賣給好幾家收購業者。

日本放送協會（NHK）報導，三菱日聯銀行日前指出，1名40多歲的女行員之前曾利用擔任練馬分行、玉川分行等地的代理分行長主管職之便，擅自打開分行內的保險箱並竊取客戶財物。

當時她使用備用鑰匙行竊，受害客戶約60人，受害金額換算市值約10多億日圓。東窗事發後女子已於11月被解雇。

辦案人士向NHK透露，這名前行員多次到東京都內數間收購業者或當鋪等店家，販賣從保險箱偷來的黃金或是腕錶等貴重物品。

女子銷贓足跡分布於不同店家，疑藉此避免引人注目。東京都警視廳研判，她盜賣貴重物品可能是為投資調頭寸，警方正朝這個方向偵辦。

三菱日聯銀行總裁半澤淳一本月稍早承認公司管理保險箱鑰匙的制度有疏漏，並就此致歉。日本金融廳已要求三菱日聯銀行對此提出詳細報告及防止類似事件再發生的措施。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1131230