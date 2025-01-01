加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

北韓官媒：金正恩偕女兒觀賞新年慶典 收習近平賀卡

2025/1/1 22:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩與女兒金朱愛（Kim Ju Ae，譯音，又譯金主愛）一同出席新年慶祝活動，金正恩還收到中國領導人的賀卡。

路透社報導，根據北韓中央通信社說法，這場活動包括施放煙火和冰舞表演。北韓官媒釋出的照片可見，現場還有北韓高階官員一同觀賞節目。北韓媒體並未提及金正恩是否發表任何新年演說。

北韓中央通信社並報導，金正恩收到許多國家領袖送來的新年賀卡，包括來自中國國家主席。文中並未提到習近平的名字或提供進一步細節，也未提及金正恩是否向習近平送出祝賀。

北韓官媒對於金習兩人新年互動如此簡潔的報導，與昨天對金正恩與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）間互動的描述形成明顯對比。

北韓中央通信社當時報導，金正恩在致函蒲亭的信中，承諾鞏固北韓與俄羅斯的全面戰略夥伴關係。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140101

#中國
#中央通信社
#金正恩
#俄羅斯
#習近平
#蒲亭
#北韓
#金朱愛
#路透社
金正恩
金正恩視察海岸旅遊區建設 外媒：廣泛重開邊界一步北韓勞動黨政策會議 宣布對美「最強」戰略
習近平
共軍四川艦第六代戰機連曝光 專家：對內宣傳多美媒：川普將上任 習近平新年賀詞試圖穩固信心
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
共軍四川艦第六代戰機連曝光 專家：對內宣傳多
108
更多編輯台推薦新聞：