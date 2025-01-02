義大利最嚴格 米蘭戶外禁菸令生效公共場所街頭禁菸

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（中央社米蘭1日綜合外電報導）義大利金融和時尚之都米蘭戶外禁菸令今天生效，施行全國最嚴厲的禁菸令，癮君子在街上或人多的公共場所吸菸都將挨罰。

法新社報導，義北米蘭為空汙所擾，不遵守禁令者將面臨40至240歐元（約新台幣8200元）不等罰鍰。不過；並不是所有居民都對這項禁菸令叫好。

現年21歲售貨員伊利亞諾（Myrian Illiano）告訴法新社：「我認為這項法令太過了。如果在室內（禁菸），那我可以認同，因為吸菸可能會令人討厭而且有礙健康。」

「但如果連在室外也禁菸，我就無法苟同。」

不過，現年39歲、從事內容創作的丘菲尼（Chiara Ciuffini）則是完全支持。

她說：「我認同，因為我愛好運動而且不吸菸，希望抽菸的人也能夠理解不抽菸的人想呼吸新鮮空氣的需求。」

米蘭市議會2020年通過的空氣品質法令要求逐步嚴格禁菸。自2021年起，公園、遊樂場、公車站和運動場所都禁止吸菸。

今天生效的禁菸令則擴大到「所有公共場所，包括街道」，但「有可能與其他人保持至少10公尺距離的孤立區域」除外。

米蘭當地官員發布聲明表示，這項法令目的在減少空氣中的細懸浮微粒，以「改善這個城巿的空氣品質、保護巿民健康，其中包括在公共場所免受二手菸的傷害，而公共場所也是兒童常去的地方」。

在米蘭經營菸草店的馬利諾尼（Emanuele Marinoni）預期生意將因此下滑2至3成。他是義大利菸草商聯盟（Italian Tobacconists Federation）副主席。

在明年米蘭－柯蒂納戴比索（Milan-Cortina d'Ampezzo）冬季奧運會之前實施的這項禁令允許使用電子煙。

坐落義大利工業區波河河谷（Po Valley）中間的米蘭道路交通壅塞，是歐洲空氣汙染最嚴重城市之一。

米蘭副巿長斯卡武佐（Anna Scavuzzo）表示，吸菸產生的繚繞煙霧跟汽機車排放廢氣如出一轍，都會產生細懸浮微粒。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140102

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。