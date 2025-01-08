加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

卸任前最後出訪 賀錦麗將赴歐洲、中東和亞洲

2025/1/8 09:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）白宮今天表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於本月13日至17日訪問歐洲、中東和亞洲。

路透社報導，白宮說，這可能是賀錦麗在1月20日卸任前，以副總統身分出訪的最後一趟行程。她的丈夫任德龍（Doug Emhoff）將陪同她一起訪問新加坡、巴林和德國等。

白宮表示，賀錦麗本月15日將在新加坡會見星國官員，並參觀樟宜海軍基地（Changi Naval Base）。

隔天，賀錦麗將赴巴林首都麥納瑪（Manama）會見巴林領導人，並造訪巴林海軍支援活動中心（Naval Support Activity–Bahrain）、美國中央海軍司令部（US Naval Forces Central Command）和美國第五艦隊（U.S. 5th Fleet）總部。

白宮說，賀錦麗本月16日將前往德國，探視駐史班達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）的美國空軍第52戰鬥機聯隊（U.S. Air Force 52nd Fighter Wing）。

google news透過 Google News追蹤中央社

白宮表示：「在整趟行程中，副總統將討論拜登－賀錦麗政府過去4年在每個地區取得的成就、美國與各國的夥伴關係、美國軍隊對地區和全球安全的貢獻，以及持久的美國國家安全利益。」

聲明補充說，賀錦麗將在出訪期間與美國軍人交流。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130108

#巴林
#賀錦麗
#新加坡
#德國
#白宮
#美國
#賀錦麗
#路透社
#任德龍
賀錦麗
川粉4年前衝進議事廳 美國會如今確認川普當選美國會認證川普勝選 成為第47位總統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：