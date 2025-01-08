美國前總統卡特靈柩運抵華府 停靈國會供瞻仰

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國已故前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩今天在隆重莊嚴的軍事儀式中移靈到國會山莊，將供民眾瞻仰遺容直到9日舉行國葬為止。

卡特於2024年12月29日逝世，享嵩壽100歲，他在1977年到1981年擔任一任總統，因卸任後為人道主義付出的努力廣受讚賞，於2002年榮獲諾貝爾和平獎。

法新社報導，卡特的靈柩從他的家鄉喬治亞州啟程，在經過一整天後，運抵白雪覆蓋的美國國會山莊，將停靈供民眾瞻仰遺容至9日。

美國公共電視網（PBS）的現場直播畫面顯示，一群民眾經過國會山莊圓形大廳向卡特致敬，許多人停下腳步默哀。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在社群平台X上表示：「總統卡特今天停靈國會山莊圓形大廳供瞻仰時，我向他致敬。我們代表全體國防部，與卡特家人和所有美國人緬懷他非凡的一生、傑出的貢獻與對我們國家的服務。」

卡特以國旗覆蓋的靈柩藉美國空軍一號（Air Force One）總統專機運抵華府後，被抬到送葬隊伍中的砲架上，沿著與他就職遊行相反的道路，從美國海軍紀念館（US Navy Memorial）運至國會山莊。

數以百計的美國軍人陪同隊伍沿著賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）遊行。最近的冬季風暴帶來降雪，促使此區的聯邦辦公室與學校停班停課，賓夕法尼亞大道上的積雪已清除。

之後，軍方扶靈人把卡特的靈柩抬到國會山莊圓形大廳，在那裡舉行了簡短儀式，而卡特的家人、國會議員與包括首席大法官羅伯茲（John Roberts）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）等政要都出席。

卡特是在國會山莊供瞻仰的第13位前美國總統，第一位是1865年遭刺殺的林肯（Abraham Lincoln）。

這場儀式是在2021年1月6日國會山莊暴動案週年的隔日舉行，因此更具有意義。國會山莊暴動案發生期間，川普的支持者闖入國會山莊，試圖阻擋拜登勝選的認證。

6日，國會在未受干擾下認證川普擊敗賀錦麗勝出，整個國會建築戒備森嚴。

卡特的國葬9日將在華盛頓國家大教堂（National Cathedral）舉行。華盛頓國家大教堂是美國聖公會教堂，先前也曾舉行過前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）、雷根（Ronald Reagan）、福特（Gerald Ford）與老布希（George H.W. Bush）的葬禮。

現任總統拜登將為同為民主黨的卡特致悼文，預計柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）與川普（Donald Trump）這4位在世的前總統都將出席。

拜登已宣布9日為全國哀悼日，聯邦政府辦公室當天將關閉。

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他也下令依照慣例降半旗30天，這意味著川普1月20日就職時依舊維持降半旗，共和黨籍的川普對此提出了批評。

身為首位活到百歲的前總統，卡特自2023年2月以來一直在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）接受安寧療護，他最後於2024年12月29日辭世，將安葬於已故妻子、前第一夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）身旁。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1140108