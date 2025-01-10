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印尼將強化國防夥伴關係 續推南海行為準則協商

2025/1/10 19:59
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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼外長蘇吉歐諾今天表示，將擴大現有的國防夥伴關係，並加強應對影響印尼主權的戰略問題，如海上安全、海上通行與漁業安全。另外，他表示，將繼續推動南海行為準則，促進東協與中國對話。

印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）去年10月上任後，今天首次發表外交政策演說。他表示，現今需要的外交政策是透過創新手段大膽地應對挑戰，他說，在總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的領導下，印尼將本著偉大國家、值得信賴的夥伴，及友好鄰居的精神，定義自己在世界舞台上的角色。

蘇吉歐諾強調多項世界所面臨潛在威脅，即全球性的挑戰，其中包括衝突、局勢不穩定、糧食、能源、水資源危機及氣候變遷。他表示，如果任由這種情況持續下去，開發中國家將日益被邊緣化，而最壞的情況就是公開衝突。

蘇吉歐諾指出，「避免衝突是邁向和平的第一步」，只有透過合作才能創造和平。

針對南海議題，蘇吉歐諾表示，印尼將擴大現有的國防夥伴關係，並加強應對影響其主權的戰略問題，其中包括海上安全、海上通行和漁業安全。

他說，印尼將繼續推動東協與中國針對「南海行為準則」（COC）的談判，並優先考慮東協地位。

印尼不認為自己是南海爭端的一方，但中國海警船去年闖入北納土納海域印尼專屬經濟區，遭印尼驅逐，使印尼對南海爭端的立場受關注。

蘇吉歐諾說：「從地緣戰略角度來看，印尼靠近區域衝突的源頭—南海，而印尼的立場仍是優先考慮以和平方式解決衝突。」他強調，印尼會繼續推動就「南海行為準則」進行對話。

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東協與中國於2002年簽署「南海共同行為宣言」，之後東協部分國家提出擬訂「行為準則」的構想，以更有效約束各方行為，直至2017年，東協與中國領袖才同意針對「南海行為準則」展開協商，至今進展有限。

另外，蘇吉歐諾也談及其他外交政策，包括採取具體步驟和積極的外交手段，加強區域和全球範圍內的角色、擴大國際貿易、為巴勒斯坦人爭取權利，加強經濟合作、保護海外印尼公民等。（編輯：田瑞華）1140110

#南海
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普拉伯沃
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