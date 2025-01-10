彭博：因應川普恐打貿易戰 加拿大正在謀劃關稅報復

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（中央社渥太華10日綜合外電報導）美國總統當選人川普揚言對從加拿大進口的貨品課徵25%關稅後，據彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，加拿大政府也正在規劃對來自美國的產品大規模課徵關稅來反制。

報導引述加拿大官員說，渥太華草擬的報復方案，遠超越2018年美加貿易紛爭時，加拿大政府列入關稅反制對象的美製品項清單。

當年清單範圍狹小，渥太華只選擇攻擊來自美國共和黨大本營州的特定產品，例如肯塔基州（Kentucky）生產的波本威士忌。而那場紛爭是在美國、墨西哥與加拿大達成1份新的區域貿易協議後畫下句點。

這回加拿大政府不僅可能對上次清單中的多個品項再度採取關稅報復，還打算加入一些其他品項，例如川普（Donald Trump）和部分共和黨官員為根據地的佛羅里達州生產的柳橙汁。

要求身份保密的加拿大官員又說，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的政府也正在準備於必要時採取嚴厲許多的行動。

其中1名官員透露，加拿大政府內部流傳的報復清單之一，幾乎包含美國出口到加拿大的所有貨物品項，大致目的是要就美國課徵的關稅「一元對一元」討回來。

另1名加拿大官員則坦言，若是出現最壞情況，也就是川普對加拿大出口到美國的所有貨品課徵關稅，屆時加拿大若要藉關稅討回價值完全相同的損失恐怕不可行，不過杜魯道政府正在檢視能讓美國出口商感到痛苦的一切選項。

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消息來源的加拿大官員強調，渥太華的回應將取決於川普上任後的實際行動，但杜魯道政府最主要還是希望能避免貿易戰，並且也已向美方說明加方正在嚴肅看待美國對於邊界安全的疑慮。

加拿大是世界上最大的美國貨品單一國家買家，2024年1至11月一共進口了價值約3200億美元的美國貨，僅略少於歐洲聯盟（EU）的3410億美元自美進口額。而據美國商務部的資料，同段時期美國對加拿大的貨物貿易逆差則為550億美元。（譯者：張正芊）1140110