川普揚言併加拿大 加國91歲前總理克瑞強發文反擊

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（中央社記者程愛芬溫哥華12日專電）加拿大前總理克瑞強（Jean Chretien）在91歲生日之際撰文，強力反擊美國總統當選人川普併吞加拿大的野心，並呼籲各國團結抵抗「惡霸」。克瑞強的文章引發大量加拿大網民點讚，稱這才是真正的領袖。

1月11日是克瑞強91歲生日，他在加拿大最大報紙「環球郵報」（Globe and Mail）發表一篇文章，稱是「送給自己一份生日禮物」，因為川普對加拿大的威脅和侮辱「完全不可接受」，他要發文「譴責」。

川普不僅威脅要對所有加拿大商品開徵25%的關稅，還多次稱加拿大是「第51州」，也稱現任總理杜魯道（Justin Trudeau）是「州長」。1月7日他在記者會上提到，希望用「經濟手段」將加拿大併入美國。

面對川普威脅到加拿大主權，克瑞強反擊稱，加拿大人建立了世人羨慕的國家，有著「同情、理解、寬容」，不同背景和信仰的人們可在加拿大「和諧共處」。加拿大有強大的社會安全網，特別是公共醫療保健令人驕傲，儘管「它不完美，但它建立於最脆弱的人應該受到保護的原則」。

克瑞強說加拿大人一向溫和，但絕對有骨氣和韌性。他提到，加拿大曾因為珍惜自由平等而義無反顧參與兩次世界大戰，但「對於一場毫無道理的伊拉克戰爭發生時，加拿大勇敢地拒絕了美國」。

他指出，很高興加拿大各政黨都團結一致反擊特朗普、捍衛主權利益，連倡導魁北克獨立的魁人政團（Bloc Quebecois）也不例外。「川普讓加拿大人比以往任何時候都更加團結！」

他稱川普正在威脅世界上很多國家，加拿大需聯合丹麥、巴拿馬、墨西哥以及歐盟等國召開會議，共同制定對策抵禦川普。「川普先生每次開口說話，都為我們所有人創造新的盟友。所以讓我們組織起來吧！要反擊強大的惡霸，就需要眾人力量。」

克瑞強在字裡行間展現出高昂的鬥志，提到他曾處理過魁北克分離主義的危機，提到他熱愛與政治對手競爭的態度，如今他說自己身體硬朗，已做好準備，儘管91歲，也要為捍衛加拿大主權獨立做出貢獻。

加拿大即將選出新總理，社交媒體有大量網友對克瑞強的文章按讚，稱他是真正展現加拿大領袖風範的人物。

還有網友貼出克瑞強曾在1996年2月15日面對抗議人群的影片和照片，當時他甚至伸手抓住其中一名抗議者的下巴並將其摔倒在地，隨後還打掉了另一名抗議者的擴音器。

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克瑞強於1934年1月1日出生於魁北克小城沙威尼根（Shawinigan），在家中19個孩子中排行第18，小時因貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）導致他一側臉部分癱瘓和一隻耳朵失聰，儘管曾因此受霸凌嘲笑，但無損他強大的信心，還總幽默地稱自己是「不會兩邊說話的政治家」。

克瑞強在法學院畢業後29歲就當選了眾議員，1993年領導聯邦自由黨贏得大選而成為總理，直至2003年12月才卸任。（編輯：唐佩君）1140113