洛杉磯野火吞噬豪宅小鎮 72歲設計師目擊驚魂一刻

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）洛杉磯野火災情慘重，中央社記者深入災區採訪。72歲景觀設計師吉妮當天在「太平洋斷崖」，目睹一點火苗在短短5小時內吞噬整座城鎮。她感嘆：「美麗小鎮一夕之間化為灰燼。」

吉妮·強生（Janine Johnson）是在聖塔蒙尼加（Santa Monica）執業33年的景觀設計師，她許多客戶、朋友住在「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）高級住宅區內，如今這個區域在野火肆虐下已經化為烏有。

吉妮接受中央社記者訪問時，眺望遠方籠罩在白色煙霧中的太平洋斷崖區，感嘆「從超市到星巴克，從教堂到學校，全部都沒了。我的朋友四散各地，有人住在旅館，有人暫住朋友家，不知道孩子接下來要去哪裡上學」。

這一區是洛杉磯的豪宅區，每棟房子價值數百萬美元，新台幣億元起跳。吉妮說，她所認識的居民都是努力工作，付出汗水，憑自己努力賺到住在這一區的資格，過著正派且充實的生活，現在一切都毀了。

官方紀錄，斷崖野火起於7日上午10時。當天上午9時吉妮正在這個區域內一棟房子，進行景觀設計工作。她向中央社記者分享，從一點小火苗到5個小時內小鎮成為一片火海的驚險經過。

美國洛杉磯野火肆虐，近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與伊頓（Eaton）是兩大主要火場，火場面積已達3萬3700英畝（約1.36萬公頃），造成的破壞已位居加州野火史上前五。中央社製圖 114年1月10日

吉妮說：「大約早上9時左右，我聽說附近的灌木叢裡面有一點小火苗，當時沒有人覺得是什麼大事。後來一個小時過去，有人開始講，火勢好像變大了，我們是不是應該擔心一下。過沒多久，警察就來要求大家撤離。」

吉妮說，一開始大家也沒有多想，以為只是出於安全考量，結果到下午2時整個小鎮都燒起來了。

她很幸運在中午左右離開，感嘆美麗的豪宅區在5小時內遭火舌燒毀，「就好像啟示錄的世界末日場景，像是原子彈爆炸過一樣，什麼東西都沒有留下」。

過了幾天，吉妮在回顧這段逃出火海的經驗時，聲音仍然有點顫抖。

當時，從半山腰往下疏散的5線道馬路，擠滿了數百台車子，動彈不得，後來在警方的強制要求之下，喊著「離開你的車子，跑！」很多人丟下車子和行李跑向海灘。

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吉妮情緒激動說，「我到現在都還在震驚之中，我自己沒事，我的住處沒事，但我的朋友們都受到很大的打擊，他們恐怕再也無法恢復，這種傷痛是一輩子無法痊癒的。」

她感嘆，人稱「魔鬼風」的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）威力強大，最快陣風達時速90英里（144公里），這種來自沙漠的熱風，吹得很猛，只要一點點火星被風吹起，就可以傳播到數英里之外引起火災。（編輯：陳承功）1141011

在聖塔蒙尼加執業33年的景觀設計師吉妮·強生（Janine Johnson）向中央社記者分享，太平洋斷崖大火的當天她就在現場工作，見證從一點小火苗到整個城鎮燒毀的驚魂過程。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月11日

洛杉磯鄰近海邊的豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）7日火災，圖為當天下午5時火勢擴散，遠方道路的末端一片火海。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月11日