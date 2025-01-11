洛杉磯野火失控 市長巴斯刪消防預算挨轟

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）洛杉磯野火造成毀滅性破壞，讓市長巴斯淪為箭靶，從她第一時間人不在國內到去年刪消防預算等，全被保守派逮住機會猛轟，讓民主黨在鐵票區加州難堪。

華盛頓郵報指出，進入第4天的野火目前已至少11人罹難，火焚面積達3萬5000多英畝（約142平方公里，超過半個台北市），截至當地時間10日下午，洛杉磯郡的野火起火點已達6處。

紐約時報指出，最凶猛的火場仍是洛杉磯近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades），火勢控制程度僅8%；第2嚴重的伊頓（Eaton）火場也僅3%受控，兩處火勢造成的破壞已雙雙躍居加州史上前五。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，太平洋斷崖火場7日上午爆發時，身為美方代表團一員的巴斯（Karen Bass）正在非洲出席迦納總統就職典禮，雖然她8日就趕回洛杉磯，在機場仍被記者問是否願為此向市民道歉，當時巴斯板著臉拒答。

巴斯8日晚間舉行記者會表示雖她人在海外，但一直與洛杉磯當地和聯邦官員保持緊密聯繫，協調應對措施，並選擇最快路線返國、搭乘軍機與民航機時「全程我幾乎都盯著手機。儘管我當時沒在場，但與許多人保持著聯繫」。

然而巴斯去年6月批准洛城近130億美元預算，其中消防局2025年8億多美元預算中遭刪1700萬美元一事，被外界重新拿來抨擊。洛杉磯市消防局長克勞里（Kristen Crowley）在一份報告指出，資金短缺影響到消防局「維持核心運作能力」，包括人員培訓和應對大規模緊急情況。

報告強調，洛城消防局無力執行該做的灌木清理檢查以降低火災風險，住宅消防安全檢查也減少，直言「說到底，資金損失會削弱消防局有效減輕野火和其他危害的能力」。

巴斯在10日上午的記者會坦言處於預算艱難時期，但堅稱預算刪減不影響洛杉磯消防局撲滅野火能力。

洛杉磯時報指出，去年4月巴斯公布洛杉磯市2024-25年預算計畫時呼籲減少消防局2.7%支出，提出刪消防局2300萬美元預算，被砍大部分是裝備採購；洛杉磯市議會去年5月通過預算時將刪減規模縮小為1700萬美元。

紐時引述洛杉磯市議員布魯門菲德（Bob Blumenfield）指出，洛杉磯消防局2025年預算雖然比前一年多5300萬美元，然這是去年底達成為消防人員加薪所使然。

在當地有35年消防員經驗的洛杉磯消防員工會主席艾士可瓦（Freddy Escobar）指出，巴斯稱天候條件為這次野火釀出完美風暴固然沒錯，但她砍預算衝擊到救災也是事實。

艾士可瓦說，取消一些職缺意味維繫消防車隊的技師減少，消防局後院堆滿待修車輛，引擎就擺在旁沒人裝，如經費多一些，就能靈活支付加班費來增強人手，以便在預測到強風即將來臨時提前應對可能的火災，「如果我們有更多設備和人員，肯定能更佳應對」。

洛杉磯消防局和水、電部門，目前因消防栓水壓不足甚至沒水、防火和水資源事前部署失當等遭遇排山倒海質疑，但巴斯均未答覆外界。

美國洛杉磯野火肆虐，近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與伊頓（Eaton）是兩大主要火場，火場面積已達3萬3700英畝（約1.36萬公頃），造成的破壞已位居加州野火史上前五。中央社製圖 114年1月10日

時代雜誌（TIME）認為，2022年12月就任的巴斯是首位女性洛杉磯市長，深獲民主黨圈內相挺但也是保守派人士眼中釘。作為民主黨人，她之前擔任6屆國會議員，2020年總統大選期間一度盛傳她會是拜登的副手搭檔。

這次洛杉磯野火引發外界質疑巴斯的領導統御，也快速被保守派逮住機會攻擊。帶頭開砲者包括總統當選人川普如今的心腹、科技大亨馬斯克（Elon Musk），他指巴斯「完全不適任」，還轉發一則貼文暗指她不過是靠多元平權包容（DEI）風潮才當上官。

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保守派新聞評論員凱利（Megyn Kelly）抨擊，市長巴斯與消防局長克勞里（Kristin Crowley）近年優先要務不擺在完善消防資源與人力，而是多元平權。

華郵指出，民主黨這次2024年總統大選在鐵票區加州已見鬆動。雖然副總統賀錦麗在加州以58.5%得票勝過川普的38.3%，但比拜登2020年時少4個百分點；在洛杉磯郡也類似，賀錦麗雖然得票大勝川普33個百分點，但比拜登4年前少6個百分點，川普則增加5個百分點。（譯者：陳亦偉）1140111