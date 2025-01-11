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儘管強風趨緩 洛杉磯野火轉向當局再發疏散令

2025/1/11 21:54（1/11 22:19 更新）
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洛杉磯的太平洋斷崖近日遭野火肆虐。（路透社）
洛杉磯的太平洋斷崖近日遭野火肆虐。（路透社）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）洛杉磯部分地區遭野火肆虐，而助長火勢的強風今晚終於趨緩，讓筋疲力盡的消防員有機會喘口氣。然而據報導，因當地最大規模的火災延燒方向改變，當局又發布新的疏散令。

路透社報導，自7日以來，同時發生的6場野火已焚毀洛杉磯郡（Los Angeles County）多個社區，導致至少11人喪生、1萬棟建築物受損或全毀。預計一旦消防隊員能夠安全挨家挨戶進行搜索，死亡人數可能會進一步攀升。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今晚報導，位於洛城西緣的太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）正朝新的方向延燒，迫使當局發布疏散令，範圍涵蓋布倫特伍德（Brentwood）社區的大部分區域和聖費南多谷（San Fernando Valley）山麓。

根據「洛杉磯時報」網站的報導，洛杉磯消防隊隊長史考特（Erik Scott）告訴當地電視台KTLA：「太平洋斷崖大火在東側竄出新的顯著火勢，且持續往東北方蔓延。」

在最新的火勢竄燒前，消防員曾通報，在洛杉磯市以東山麓一帶，太平洋斷崖大火和伊頓大火（Eaton Fire）控制率有所改善。

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儘管數以百計消防員努力從空中和地面撲滅大火，但火勢仍延燒多日，直到今天才有所進展。目前太平洋斷崖大火火勢控制程度為8%；第2嚴重的伊頓（Eaton）火場則有3%受控。

在此之前，加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）對於這兩地大火的控制率是0%。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140111

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