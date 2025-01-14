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美日準國安高層會談 日媒：擬為美日峰會鋪路

2025/1/14 15:12
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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本外務省事務次官岡野正敬今天（美國時間1月13日）在佛羅里達州與內定美國國家安全顧問的共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲舉行會談。日媒報導，兩人可能是為2月上旬將舉行的美日峰會鋪路。

日本每日新聞報導，岡野本月20日將就任為負責統籌外交與安全保障政策的國家安全保障局（NSS）局長。美國候任總統川普（Donald Trump）本月20日將入主白宮，瓦爾茲（Mike Waltz）將就任國家安全顧問。

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日本外務省今天表示，岡野與瓦爾茲在佛羅里達州舉行會談，針對今後日美合作的方向性、國際社會所面臨的諸課題進行意見交換，並確認今後日美兩國將密切合作的方針。

日本首相石破茂計畫2月上旬與川普舉行高峰會談，岡野與瓦爾茲會談，可能針對日美峰會的議題進行磋商。此外，也針對川普有意促使俄羅斯與烏克蘭停戰、中東問題、對中國戰略等議題尋求共識。（編輯：唐佩君）1140114

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