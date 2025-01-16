防範中國 美國推新措施管制生技設備出口

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國商務部今天表示，在有關人工智慧（AI）與數據科學的國家安全疑慮下，將對生物技術設備和相關技術實施新的出口管制。

華府擔心中國可能利用美國技術加強軍事能力，並透過AI來協助設計新武器。商務部表示，這些實驗室設備可用於「增強人類能力、腦機介面、仿生合成材料，甚至可能是生物武器」。

新的出口管制措施規定，在未經美國許可下，禁止向中國和其他國家出口高參數流式細胞儀（flow cytometers）和某些質譜儀（mass spectrometry）。

美國商務部指出，這些設備可以「產生高品質、高內涵的生物資料，包括適合促進人工智慧和生物設計工具開發之用」。

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這是華府限制美國科技出口到中國的最新舉措。

商務部13日進一步限制對中國出口AI晶片與技術，目的是透過全球管控來維持美國在AI領域的主導地位。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140116