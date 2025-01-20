印尼總統普拉伯沃上任近百日 民調滿意度破8成

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（中央社記者李宗憲雅加達20日專電）印尼總統普拉伯沃執政將滿100天，媒體今天公布民調顯示，逾80.9%民眾滿意總統的施政表現，超越前總統佐科威的65.1%。

羅盤報（Kompas）旗下民調機構Litbang Kompas公布總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）上任100天的執政滿意度。

民調顯示，80.9%的人對政府執政100天的表現感到滿意，19.1%的人表示不滿意。此調查是1月4日至10日透過訪問1000人進行，誤差幅度約為3.1%。

普拉伯沃去年2月以近6成的得票率贏得大選，10月上任至今將滿100天，他的搭檔、副總統吉伯朗是前總統佐科威（Joko Widodo）的長子。羅盤報指出，普拉伯沃上任百日的施政滿意度，超越了佐科威當年的65.1%。

據報導，民眾對普拉伯沃感到滿意，是因為他們認為，普拉伯沃所承諾的每項計劃都已開始實施，特別是將耗資71兆印尼盾（約新台幣1455億元）的免費餐食計畫。

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自今年初開始實施的免費餐食計畫是普拉伯沃政府的旗艦計畫，目的是減緩學童發育遲緩問題，目標是至2029年能讓8200萬人受惠。

媒體分析，普拉伯沃獲得高滿意度的另一原因是年初時，他將上調增值稅至12%的政策局限在奢侈品上，獲民眾讚賞。另外，普拉伯沃所支持的多名地方候選人在去年的地方選舉中獲勝，也使其各項計畫得以順利實施。（編輯：張芷瑄）1140120