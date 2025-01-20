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歐盟不滿中國干預高科技必要專利權利金 告上WTO

2025/1/20 23:23
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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天向世界貿易組織（WTO）提告，指控中國在未獲得擁有「標準必要專利」的歐洲業者同意下，讓這類專利訂下遍及世界的權利金費率，此舉「不公平且違法」。

路透社報導，歐盟執行委員會（European Commission）發布聲明指出，中國賦予其法院權力，來替歐洲高科技公司訂定專利權利金的世界費率，這些公司主要在電信產業。

歐盟執委會在聲明中說：「這迫使創新的歐洲高科技公司調降他們在全球的（專利權利金）費率，因此讓中國製造商以不公平方式能夠以較便宜代價取得這些歐洲科技。」

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「標準必要專利」（standard essential patent，SEP）保護的是讓製造出的產品符合一定標準所必要的科技，例如手機的5G（第5代行動通訊技術）。而歐洲擁有標準必要專利的企業，則有諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）。

歐盟執委會請求與中國諮商，也就是世貿組織爭端解決機制的首步驟。若諮商未在60天內找到令人滿意的解決方案，則歐盟執委會可要求成立爭端解決小組，小組評議平均歷時12個月。（譯者：張正芊）1140120

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