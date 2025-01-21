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南加州大火強風夾擊 氣象員警告極其危險

2025/1/21 19:46
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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）飽受大火摧殘的美國南加州今天遭遇危險強風來襲，氣象預報員警告，已被可怕烈焰蹂躪的南加州地區，正面臨「極為嚴重」的危險情況。

法新社報導，洛杉磯地區1月7日起竄燒的大火已造成至少27人死亡，消防員繼續致力撲滅這場烈焰浩劫，總計洛杉磯地區約4萬英畝（約1萬6000公頃）的範圍已夷為焦土。

然而，導致最初大火蔓延的颶風等級強風再次來襲，恐造成更多的危險。

若干地區測得的風速高達每小時88英里（142公里），預報員表示，這些地方的強風可能再度結合極度乾燥的天氣，恐導致火勢進一步迅速蔓延。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家柯恩（Ariel Cohen）表示：「我們預期，這將繼續在整個地區造成極為嚴重的火災天氣情況。任何形成的火災都可能爆發性地蔓延。因此這是相當危險的情況。」

官員表示，本月稍早時他們因準備不足而遭受抨擊後，已預先部署發動機和消防隊員至風險區。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）告訴記者：「我相信，我們將在接下來幾天對於可能發生的最壞情況做好萬全準備，並期盼我們根本不會遇到。」

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截至今天，災情範圍最大的洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）火勢有59%已獲得控制，目前受疏散令影響的區域已經縮小。

燒毀洛杉磯郊區艾塔迪那（Altadena）大片地區的「伊頓大火」（Eaton Fire），目前有87%的火勢已獲得控制。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1140121

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