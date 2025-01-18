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洛杉磯野火仍有數十人失蹤 搜救犬幫大忙

2025/1/18 17:17
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（中央社加州馬利布18日綜合外電報導）大規模野火侵襲美國加州洛杉磯，將原本矗立在馬利布（Malibu）太平洋岸的豪宅燒成灰燼，1隻活力充沛、名叫圖拉的拉布拉多犬投入災區，成了搜尋遇難者的得力助手。

法新社報導，圖拉（Tulla）在一個原本可能用來烤肉的瓦斯罐旁停下腳步，開始狂吠。人類肉眼看不出有何特別之處，但圖拉靈敏的嗅覺卻有所發現。

訓練員隨後帶來另1隻狗，牠也停在同個地點。這強烈顯示，這場大規模野火至今仍下落不明的數十人當中，其中1人的遺體可能終於找到。

洛杉磯郡消防局公共資訊主任羅德里格斯（Marco Rodriguez）表示，這些狗在搜救行動中「至關重要」。他說：「這一區有數以千計房屋燒毀，約15人獲報失蹤。…我們正在盡全力（搜索），而這些狗不可或缺。」

對於參與這次救災而要輪班12小時甚至24小時的數千名消防員來說，過去10天令人筋疲力竭。他們當中有些人還目睹自己所住城市付之一炬，身心交瘁使得處境更艱難。

但根據消防員戴維斯（Joshua Davis）的說法，搜救對狗而言就像一場遊戲，「牠們習慣在瓦礫堆上爬，牠們樂在其中」。戴維斯從他所屬的舊金山分隊帶著黑色拉布拉多犬波斯柯（Bosco）前來協助。

儘管災區不會對搜救犬帶來心理打擊，卻有身體受傷的危險，需要穿上特殊靴來保護腳掌。戴維斯說：「現場有很多尖銳的玻璃、釘子和碎片，可能會讓狗受傷。」

戴維斯透露，波斯柯原本是要訓練為導盲犬，但因為太好動而「大失敗」，這種活力卻使牠非常適合投入搜救。

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搜救犬並非萬無一失，有時也會犯錯，但整體上牠們仍大幅減少人類的工作量。

戴維斯指出：「很多現在在這裡（參與搜救）的狗，可花5分鐘或更短時間就能搜完1棟倒塌建築。而消防員要搜完1個地點，可能要4到5人費時10到20分鐘。」（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1140118

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