洛杉磯球星賑災 日本足球前隊長吉田麻也當志工

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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）洛杉磯野火災後重建，12支職業運動隊伍聯合賑災，2022年世界盃足球賽日本隊長的吉田麻也今天當志工，「希望傳遞正面能量」。

吉田今年36歲，旅歐踢球多年，去年加入美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯銀河隊（LA Galaxy），承擔隊長重任，1個月前剛率領球隊拿下2024年冠軍。

吉田國家隊資歷豐富，3屆奧運、3屆世足賽入選日本代表隊，2022年卡達世界盃擔任日本國家隊隊長。

洛杉磯12支職業運動隊伍今天聯合舉行賑災活動，吉田上午現身道奇球場的停車場，在洛杉磯銀河隊的攤位擔任志工，發放球隊周邊商品T恤給災民。

吉田身穿LA Strong（洛杉磯堅強）的T恤，向中央社記者表示：「一直以來，我們得到洛杉磯居民很大的支持。我加入球隊之後，我獲得很多球迷與在地居民的支持。」

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吉田說：「日本近期遭遇不少天然災害，我們得到許多幫助和愛心。現在是我們回饋的時候，特別是這裡是我居住的地方，我非常感謝今天有這樣的機會，希望我可以傳遞一些正面的能量給人們。」

除了職業足球，職棒、職籃、職業冰球等球隊一起在現場擺攤。美國職棒大聯盟（MLB）道奇球星史奈爾（Blake Snell）、班達（Anthony Banda）、泰勒（Chris Taylor）同樣在攤位上當志工，發放道奇商品、衣服給災民。吉祥物在現場炒熱氣氛。（編輯：高照芬）1140118