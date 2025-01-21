大阪通天閣商店街火警2小時撲滅 釀1人受傷

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本大阪市浪速區知名地標通天閣附近一家遊戲中心今天傍晚發生火災，一名30多歲的男店員臉部被燒傷送醫，所幸傷勢輕微。火勢在2小時後大致被撲滅，目擊者紛紛表示，「真的很恐怖」、「火勢很大」。

日本每日放送（MBS）、每日新聞報導，日本當地時間接近下午5時（台北時間4時），消防單位接獲民眾通報稱，通天閣本通商店街發生火警。

從電視台空拍畫面可看到，火災現場冒出濃濃煙霧。通天閣附近失火的消息也迅速在社群媒體流傳，不少台灣人都在日本旅遊臉書（facebook）社團相互提醒，暫時不要前往附近，且應迅速與正在當地遊玩的朋友取得聯繫，確認安否。

根據大阪府警浪速署，起火點被認為在住商混合大樓一、二樓的遊戲中心。當時遊戲中心正常營業，店內的31歲男店員臉部等部位被燒傷，被送往醫院治療，傷勢並不嚴重，據悉當時店內沒有顧客。

大阪市消防局出動42輛消防車展開滅火，火勢在2小時後大致被撲滅，警消正在調查詳細起火原因，據知被燒毀的面積約有500平方公尺。

火災現場位於通天閣西北方向約120公尺處，通天閣本通商店街每天有大量遊客造訪。一名在附近餐廳工作的女性表示，「火焰從遊戲中心的入口處噴出來。我和附近的人一起嘗試用滅火器滅火，但是火勢蔓延太快了，非常可怕。」

一名在附近酒店進行建築工程的50多歲男性表示，「當時聞到一股燒焦味，抬頭一看發現火勢非常大，嚇了一跳。我還聽到了一些爆炸聲，過去查看的時候發現火勢相當猛烈，讓人害怕不敢靠近。」

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附近一家餐廳的老闆說，「我家就在附近，當時正在休息，突然聞到愈來愈濃的煙味。從家裡出來一看，發現漆黑一片，四處都是黑煙，我趕緊逃生。煙味很臭、煙霧很濃，感覺黑煙一直在往外冒。我趕快抱著家裡的寵物跑出來。」

由於這場火災，高度約94公尺的通天閣戶外觀景台暫時停止營業，並引導遊客到下層樓層避難。（編輯：田瑞華）1140121