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白俄反對派領袖批大選鬧劇 總統魯卡申柯否認兒子接班

2025/1/26 21:02（1/26 21:27 更新）
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（中央社明斯克/華沙26日綜合外電報導）白俄羅斯今天舉行總統大選，掌權超過30年的現任總統魯卡申柯預料將再度當選。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭批評選舉為「鬧劇」；魯卡申柯則否認未來將由兒子接棒，稱應由新一代接班。

法新社報導，流亡海外的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）稱今天的總統選舉是一場「鬧劇」，目的僅是讓現任領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）繼續掌權。

季哈諾夫斯卡婭在波蘭首都華沙（Warsaw）向記者表示，「今天在白俄羅斯上演的就是一場鬧劇」，魯卡申柯是「掌握權力的罪犯」。她並呼籲釋放所有政治犯，舉行自由且公正的選舉。

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另一方面，魯卡申柯今天表示，他的3個兒子都不想接替他的職位。在此之前，有傳言稱他計劃將總統職位交給其中1名兒子。

現年70歲的魯卡申柯在完成投票後表示，「新一代」應該站出來領導國家。他並表示，當他的下一個任期於2030年結束時，「很可能會出現一位新總統」。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140126

魯卡申柯
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