數位失靈 柏林檔案館回歸手工修復東德百萬監控文件

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（中央社記者林尚縈柏林28日專電）柏林秘密警察檔案館一月舉辦系列導覽，紀念公民佔領35週年。館方透露，過去曾嘗試以數位技術修復東德秘密警察銷毀的百萬份監控檔案，卻因成效不彰而中止。如今仍倚賴人工拼接，還原這段威權時代重要歷史記憶。

柏林史塔西博物館（Stasi Museum）前身是東德情報與秘密警察機構「國家安全局」（也稱史塔西，Stasi）總部。這座佔地22公頃的建築群，曾是冷戰期間全球最大、組織最嚴密的國家監控單位之ㄧ。

從1950年成立到1989年柏林圍牆倒塌的40年間，史塔西透過監聽、跟蹤及超過17萬名線人的嚴密網路，蒐集超過600萬東德公民的個人訊息，幾乎每三名東德人中就有一人受到不同程度的監控。

導覽員史托伊（Pit Stoye）在館內展示撕毀的文件殘片時表示，從1989年11月東德政權垮台，到1990年1月公民成功佔領國家安全局總部的短短三個月內，史塔西員工用碎紙機、焚燒、混水或手撕等方式，試圖毀滅超過111公里長的監控檔案，以掩蓋長期侵害人權的證據。

為還原歷史真相，兩德統一後，德國聯邦政府成立史塔西檔案管理局（BStU），啟動檔案修復工作，運用人力將1.6萬袋史塔西來不及處理，但已被碎紙機絞碎、人工撕毀的文件拼貼回原貌。

史托伊表示，手工拼湊碎紙片是場「耐力賽」，需要員工根據紙張的邊緣形狀、顏色和字跡進行比對，並逐步拼接還原。「過去30年來，檔案館的『拼圖者』日復一日工作，但目前僅完成約500袋檔案的修復，尚有約1萬5千多袋待處理。」

記者詢問是否可透過AI輔助拼圖工作？史托伊坦言，檔案館曾與民間研究機構佛羅恩霍夫研究所（Fraunhofer IPK）合作，啟動一項名為「e-Puzzler」的數位修復計畫，試圖運用具人工智能元素的自動化圖像識別與處理技術，提升修復速度。

為該計畫開發的軟體「e-Puzzler」，理論上可透過掃描辨識紙片的邊緣、字跡及字體等特徵，執行虛擬拼接。然而由於碎紙片來自多頁文件，邊緣特徵時常極為相似，加上掃描設備和數據處理能力限制，使得軟體無法準確配對，修復效率遠低於預期。

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根據德國聯邦檔案館（Bundesarchiv）報告，「e-Puzzler」計畫原定修復400袋檔案，但十年間僅完成23袋。因無法達成至少80%自動化拼接目標，2023年聯邦政府宣布解除與佛羅恩霍夫合作。

數位修復計畫終止後，德國聯邦檔案館重新聚焦於手工修復。儘管每年最多僅能修復約20袋碎紙檔案，史托伊強調，不管需要花費多長的時間，被掩蓋的過去都會被看見，「我們希望能在受害者還在世時，讓有需要的人都有機會能查詢到這些關於自己與歷史真相的檔案。」（編輯：陳承功）1140128