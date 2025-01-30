ASML財務長：中國競爭對手仍落後多年
2025/1/30 01:29
（中央社荷蘭費爾德霍溫29日綜合外電報導）荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾控股公司（ASML）財務長達森（Roger Dassen）表示，中國需要許多年時間才能追上ASML的技術。
彭博（Bloomberg News）報導，達森在荷蘭費爾德霍溫（Veldhoven）的ASML總部受訪時指出：「ASML遙遙領先中國競爭對手。我們的技術非常先進，經過多年努力才達到今日水準。」
據報導，美國試圖透過出口管制，遏止中國發展半導體的雄心，但中國企業一再取得驚人的技術提升，令觀察家感到震驚。
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不過，論及製造最先進晶片的能力，以及用於生產最先進晶片的設備，中國仍然落後。（譯者：陳正健）1140130
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