盧比歐傳將與瓜地馬拉談判 再提移民「安全第三國」

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市30日專電）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計2月4日訪問瓜地馬拉。瓜國媒體報導，盧比歐此行將和瓜國政府談判，希望達成協議讓瓜地馬拉再次成為移民的「安全第三國」。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，雖然瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）表示，迄今沒有收到美方任何提案或要求，因此沒有正式討論。

他指出，如果美國提出「安全第三國」提案，瓜地馬拉將評估影響和後果，因為「過去已經談過一次，未來也可以再談」。

但內部人士透露，瓜地馬拉政府和美國政府近幾週已開始多次談判，試圖達成協議，希望讓瓜地馬拉成為「安全第三國」。此外，同樣在盧比歐中美洲訪問行程之一的薩爾瓦多，也正在針對「安全第三國」議題和美國進行協商。

川普在2019年總統任內，和瓜地馬拉談判達成「安全第三國」協議。根據協議前往美國尋求庇護的移民，必須先在瓜地馬拉提出申請，並且獲得資格後，才能申請前往美國，以此緩解美國南部邊境非法移民處理的壓力。雖然瓜國各界強烈反對，但川普以提高關稅的手段施壓迫使簽下協議。這項協議一直到2021年才在前總統拜登任內取消。

從今年1月起，從美國遣返回瓜地馬拉的非法移民人數逐漸增加，到目前為止，以每周4到5架航班，總共載運近4000人返回瓜國。而在川普20日就職後短短從21日到24日，4天內就遣返超過450名瓜地馬拉人，而遣返頻率和人數也在持續增加。

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瓜地馬拉在美國有超過300萬移民，其中大多是非法無證身分。根據統計，2024年瓜地馬拉接收508架次被驅逐的非法移民航班，是拉丁美洲最多的國家，遠遠超過墨西哥、薩爾瓦多和宏都拉斯，總共超過6.1萬名瓜地馬拉人被美國遣返。

面對越來越多的移民返國，除了如何收容安置成了一大問題，瓜地馬拉政府也開始關心移民的尊嚴問題。根據被遣返的移民表示，他們在飛機上被戴上手銬，一直到下機前才被解開。在先前哥倫比亞政府抗議美國將移民當成罪犯和恐怖分子對待，爆發外交爭議後，瓜地馬拉官方也表示，將與美方進行協商，希望讓移民在遣返過程中不用戴上手銬，以維護尊嚴。（編輯：韋樞）1140131