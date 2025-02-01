俄羅斯軍隊空襲烏克蘭多地 至少4平民喪命

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭官員指出，俄羅斯軍隊今天動用無人機和飛彈襲擊烏國境內，造成至少4位平民死亡，並破壞了國內多個城市的民宅與基礎設施。

路透社報導，烏克蘭內政部表示，一枚俄國飛彈擊中烏國中部城市波塔瓦（Poltava）的一棟公寓，導致3人殞命、10人受傷。

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv）則遭到無人機襲擊，當地市長說道，無人機攻擊造成1人死亡、4人受傷。

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還有官員指稱，俄軍也破壞了烏克蘭東南部札波羅熱市（Zaporizhzhia）的建築。

俄烏戰爭將於本月底滿3年，莫斯科當局近來加強空襲烏克蘭，幾乎每天都派出大量無人機進行襲擊。（譯者：陳彥鈞）1140201