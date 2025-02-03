北韓批評美國務卿 威脅強烈回應華府敵意挑釁

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（中央社首爾2日綜合外電報導）北韓中央通信社報導，平壤今天就美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在一項媒體訪談中稱北韓為「流氓國家」予以批評，強調此一說法無助於華府的利益。

根據報導，北韓外交部指出，平壤將對美國的敵意挑釁予以強烈回應。

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，這是自從美國總統川普1月20日重返白宮以來，北韓首度批評美國政府。

北韓外交部同時對美國新飛彈防禦計畫予以譴責，表示這使得北韓加強自身軍事力量有其必要。

川普上週簽署行政命令，授權建立美國版「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，保護美國免受彈道飛彈、高超音速飛彈、巡弋飛彈及其他先進空中攻擊。

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根據中央通信社，北韓外交部指出：「（美國）新飛彈防禦系統的構想令人想起冷戰時期危險的『星際戰爭計劃』（Star Wars）幽靈，拿應對敵手『威脅』作藉口，構成合理化軍備競賽的風險。」

「日益嚴峻全球安全環境迫切地要求我們不斷發展以核嚇阻為基礎的自衛能力。」（譯者：何宏儒）1140203