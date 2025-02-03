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日本埼玉天坑救援進入第7天 疑污水外溢添難度

2025/2/3 13:04
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本埼玉縣八潮市一處交岔路口1月28日出現「天坑」造成一輛卡車掉落，相關單位搜救失聯駕駛至今已進入第7天。受到坑內疑似污水持續外溢影響，更添救援難度。

日本放送協會（NHK）報導，八潮市一處交岔路口因發生大規模路面塌陷，形成深度約15公尺的「天坑」，且底部堆積約8公尺高的土石等物體。

事發當下駕駛卡車掉落坑內的74歲男性可能被埋在坑內，目前生死未卜。

搜救單位為移除坑內土石等物體，已建造坡道讓重型機具進入坑內，但由於發現疑似下水道管路內外溢的污水 難以搜救，所以目前已展開相關作業，將把坡道面積擴大到沒有積水的場所，屆時再使用重型機具移除下水道管路內堆積的瓦礫與土石。

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埼玉縣政府為降低「天坑」內積水水位，與此同時採取從人孔汲取下水道管路內污水的作業，待坑內水位下降後，再由消防單位負責正式搜救行動。

根據先前報導，「天坑」救援行動如此困難主要有兩個理由，一個是有塌陷面積逐漸擴大等二次災害發生的風險，另一個則是坑內湧現積水。（譯者：黃名璽）1140203

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