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回應川普課關稅 加拿大人取消美國行抵制美國酒

2025/2/3 22:19
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（中央社多倫多/卡加立/溫尼伯3日綜合外電報導）美國總統川普1日宣布對加拿大的大部分商品課徵25%關稅後，加拿大民眾紛紛取消原定的美國行、抵制美國酒，甚至體育賽事開始前歌手演唱美國國歌，觀眾頻喝倒彩。

路透社報導，雖然川普（Donald Trump）就職前已矢言對加拿大和墨西哥課徵關稅，但對一個在文化和地理位置與美國如此接近的鄰國，發動被視為經濟戰的措施，仍使得許多加拿大人感到錯愕。

位於美加交界的加拿大邊境城市溫莎市（Windsor），市長迪爾肯斯（Drew Dilkens）表示，每天大約有價值4億加幣（約新台幣90億元）的貿易額，往來於連接底特律（Detroit）和溫莎市的大使橋（Ambassador Bridge）。對於他所治理這座人口24萬的城市而言，川普的關稅政策造成的影響是立竿見影的，他希望市民能夠支持當地的酒莊和釀酒廠。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也鼓勵加拿大民眾用鈔票下架國貨和花錢享受國旅，許多地方官員相繼呼應杜魯道。

安大略省省長福特（Doug Ford）下令，聽命於安大略省的安大略酒類管制委員會（Liquor Control Board of Ontario），最晚明天下架美國釀造的烈酒。這個委員會是人口最多省分安大略省的唯一酒類批發商。

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至於在首都渥太華，1日晚間的北美職業冰球聯盟NHL賽事，渥太華參議員隊（Ottawa Senators）與明尼蘇達荒野（Minnesota Wild）開賽前演唱美國國歌，加拿大民眾的反應更激烈，紛紛報以噓聲。

電視畫面顯示，美國職籃NBA洛杉磯快艇作客多倫多暴龍，賽前演唱美國國歌時，同樣被觀眾虛爆。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1140203

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