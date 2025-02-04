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歐洲領袖警告：跨大西洋貿易戰恐兩敗俱傷

2025/2/4 10:22
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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）歐洲領袖們今天警告，美國總統川普揚言擴大對歐洲聯盟（EU）的關稅，可能引發讓大西洋兩岸消費者都受害的貿易戰。

路透社報導，歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，如果美國和歐洲挑起貿易戰，「那麼在一旁笑的就是中國」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟意識到美國貿易關係中的「潛在挑戰」（新關稅的委婉說法），但已做好因應準備。

范德賴恩在布魯塞爾舉行的歐盟領導人非正式聚會後表示：「當遭受不公平或霸道的攻擊時，歐盟會堅決回應。」

她表示，歐盟領導人希望採取務實態度，儘早接觸，必要時與華盛頓討論和談判。她說，他們知道歐洲經濟必須變得更具競爭力，才能擁有因應任何貿易緊張所需的實力。

她在記者會上表示：「今天討論的是原則問題，首先，要做好準備，我只能說我們已經準備好了。」

歐盟外交官員表示，這個27國集團對美國的任何行動都有一系列可能的反應，但希望先看看川普的下一步再做出最後決定，目前的目標是避免火上澆油。

川普昨天表示，在他決定對墨西哥、加拿大和中國全面徵收關稅後，他下一個針對的會是歐盟，但他今天暫緩對墨西哥與加拿大課徵關稅1個月。一名歐洲資深外交官表示，與「完全不可預測」的人打交道時很難做好計畫。

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川普昨天再次對記者抱怨對歐盟的貿易逆差時表示：「這肯定會發生在歐盟身上，我可以告訴你，因為他們真的占了我們便宜。」

「他們不買我們的汽車，也不買我們的農產品，他們幾乎什麼也沒買，而我們什麼都買。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140204

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