俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭東北城鎮 至少5死30傷

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭東北部哈爾科夫州長西涅古波夫今天說，俄羅斯彈道飛彈襲擊造成該州伊久姆鎮（Izyum）5人死亡，至少30人受傷，鎮議會大樓部分毀損。

路透社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體平台Telegram引述初步訊息表示，俄羅斯軍隊動用彈道飛彈襲擊伊久姆鎮中心區。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，烏克蘭已經帶回12名遭俄羅斯強行帶走的孩童。

葉爾馬克昨天晚間在他的Telegram上寫道：「12名受俄羅斯占領壓迫的孩童得以回家，是烏克蘭總統帶孩子回烏克蘭倡議的一部分。」

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澤倫斯基推動的倡議「帶孩子回烏克蘭計畫」，主旨是將所有被強行帶離的烏克蘭孩童帶回家。

葉爾馬克說，這批返回烏克蘭的孩童中包括1名失去母親的16歲青少年、1名遭俄羅斯軍隊徵召的17歲青少年，以及1名8歲女孩。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140204