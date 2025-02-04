加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭東北城鎮 至少5死30傷

2025/2/4 21:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭東北部哈爾科夫州長西涅古波夫今天說，俄羅斯彈道飛彈襲擊造成該州伊久姆鎮（Izyum）5人死亡，至少30人受傷，鎮議會大樓部分毀損。

路透社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體平台Telegram引述初步訊息表示，俄羅斯軍隊動用彈道飛彈襲擊伊久姆鎮中心區。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，烏克蘭已經帶回12名遭俄羅斯強行帶走的孩童。

葉爾馬克昨天晚間在他的Telegram上寫道：「12名受俄羅斯占領壓迫的孩童得以回家，是烏克蘭總統帶孩子回烏克蘭倡議的一部分。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澤倫斯基推動的倡議「帶孩子回烏克蘭計畫」，主旨是將所有被強行帶離的烏克蘭孩童帶回家。

葉爾馬克說，這批返回烏克蘭的孩童中包括1名失去母親的16歲青少年、1名遭俄羅斯軍隊徵召的17歲青少年，以及1名8歲女孩。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140204

葉爾馬克
俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻客機疑遭飛彈擊落 亞塞拜然航空停飛俄羅斯7城市
澤倫斯基
南韓：北韓1月中旬起即未在俄烏戰爭前線作戰川普盼烏克蘭達成稀土協議 以換取美國軍事援助
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普盼烏克蘭達成稀土協議 以換取美國軍事援助
102
更多編輯台推薦新聞：