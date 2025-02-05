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英國運用機器狗AI無人機解除炸彈 創新提升任務安全

2025/2/5 08:11
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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）英國國防部轄下科研團隊導入人工智慧（AI）無人機、機器狗等結合軍用與商用系統的自主設備，透過創新技術偵測並除去爆裂物，近日成功完成新一輪測試。

英國國防部「防衛科學科技實驗室」（Dstl）與美國L3Harris、英國Marlborough Communications Ltd、美國AeroVironment（Tomahawk Robotics）及波士頓動力（Boston Dynamics）等企業合作，對AI無人機及名為Spot的機器狗和L3Harris T7機器車進行實測，驗證它們在不同情境下，在一定距離外識別、分析威脅來源與種類，以及實際排除威脅的能力。

測試工作為期4天。除了解除炸彈等任務，團隊另測試機器狗等自主系統完成開關門、上下樓梯等較精細動作的能力。測試結果顯示，相關系統的動作精確度與任務執行效率皆有提升。

英國國防部表示，AI無人機可遠端自主偵測威脅，並在爆裂物未獲排除以前，監控安全警戒區或封鎖線，以確保大眾安全。

行動敏捷的機器狗則有能力自主完成上下樓梯、開關門等動作，並透過向爆裂裝置精準發射干擾物質，排除其威脅性。該干擾物質的型態可以是高能量投射彈、或者是噴射液體，可在接觸爆裂裝置後，摧毀裝置的關鍵組成部分。

英國國防部預計今年上半年發布新版防衛產業戰略（Defence Industrial Strategy）。國防部指出，將繼續推進防衛科技創新、增加對先進科技投資，在確保英國國家安全與人員安全的同時，驅動經濟成長與人才養成。

然而，目前仍不明朗，去年7月上台執政的英國工黨計畫何時落實競選承諾，將英國的防衛支出由既有的約占國內生產毛額（GDP）2.3%，提升至2.5%。前保守黨政府曾承諾至2030年達成此目標，並稱已確定相關承諾在財政上具可行性。

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隨著俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭、國際局勢惡化，以及美國要求歐洲各國提升自我防衛和集體防衛能力，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）3日再次提到，北約各成員國的防衛支出最低標準勢必得超越現行的「至少達各國GDP的2%」。

美國總統川普（Donald Trump）主張北約各國防衛支出應達各自GDP的5至10%。然而，不僅歐洲北約成員國已表態此目標窒礙難行，美國的防衛支出目前也未達GDP的5%，而是位於3%至3.5%區間。一般預期，今年6月在荷蘭登場的北約峰會，較可能取得的防衛支出低標新共識將是GDP的3%左右。（編輯：張芷瑄）1140205

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