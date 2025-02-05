雅各布斯獲提名回鍋NOAA署長 當年氣象政治化挨轟

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）在美國總統川普上一任期擔任國家海洋暨大氣總署署長的雅各布斯，今天再獲川普提名出任同一職務。雅各布斯當年曾屈服於政治壓力，為川普辯護作出誤導公眾的颶風預報。

法新社報導，雅各布斯（Neil Jacobs）於2018年至2021年主掌這個氣象局上級單位，他曾因在「麥克筆門」（Sharpiegate）醜聞事件所扮演的角色而受到譴責；這是川普在上一任期內最離奇的事件之一。

這場爭議始於2019年9月，當時川普依據過時資訊，錯誤聲稱颶風多利安（Dorian）將襲擊阿拉巴馬州。

美國國家氣象局（National Weather Service）阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）辦公室馬上糾正川普的說法，以免引起民眾不必要的恐慌。

但川普堅持自己的說法，他憤怒地發布多篇推文反擊，甚至展示一張變造的天氣預報圖，來支持自己的錯誤主張。圖板明顯用黑色奇異筆加了一筆，硬是在氣象局暴風預測範圍外加了條黑線，把阿拉巴馬州圈入暴風範圍。

多利安後來根本沒碰觸到阿拉巴馬州，但當時由雅各布斯領導的國家海洋暨大氣總署（NOAA）發表一則「無署名」聲明，力挺川普的錯誤言論，引發氣象學家大力抨擊。

後來官方的調查嚴厲批評雅各布斯和另一名官員在這場鬧劇中所扮演的角色。

美國國家公共管理研究院（National Academy of Public Administration）的一份報告指陳，NOAA為川普的說法進行辯護，「並非基於科學，似乎在很大程度上受到外界影響」。報告並警告說，這種行為會損害公眾對科學機構的信任。

儘管有上述這段歷史，雅各布斯如今再度獲得川普提名，若經國會確認，他將回鍋出任國家海洋暨大氣總署署長。

由華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導的「2025年計畫」（Project 2025），呼籲分拆國家海洋暨大氣總署，並批評這個機構是「氣候變遷警報產業的主要驅動力之一」。

「2025計畫」還尋求將美國國家氣象局的功能完全私有化，讓氣象預報工作由AccuWeather等民營公司單獨提供。

雖然川普在2024年競選期間與「2025計畫」劃清界限，但現在他重掌白宮大權，這項計畫似乎正在凝聚動能。

雅各布斯這次再獲提名，已經招致尖銳批評。

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非營利機構「憂思科學家聯盟」（Union of Concerned Scientists）成員柯里特斯（Rachel Cleetus）表示：「如果用來協助保護人民和經濟的數據變得不那麼可靠，結果將對每個人造成真正的傷害，尤其是對那些處於氣候危機前線的人。」

她又說，如果雅各布斯的提名獲國會確認，他必須「承諾維護NOAA的科學誠信政策，並堅決反對任何分拆NOAA的企圖，也不能將氣象預報工作商業化，而這些正是『2025計畫』支持者所主張的。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140205