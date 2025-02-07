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英國接棒美國 擔任跨國烏克蘭防務會議主席

2025/2/7 19:51（2/7 20:01 更新）
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烏克蘭戰爭本月將邁入3週年，英國持續在軍事、經貿、社會重建等領域積極支援烏克蘭。圖為倫敦市中心中央政府機關建物仍可見烏克蘭國旗飄揚。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年2月7日
烏克蘭戰爭本月將邁入3週年，英國持續在軍事、經貿、社會重建等領域積極支援烏克蘭。圖為倫敦市中心中央政府機關建物仍可見烏克蘭國旗飄揚。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年2月7日
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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，集結逾50個國家的烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議歷次皆由美國擔任主席，如今英國將接棒，主持12日登場的UDCG會議。

據相關國家知情人士對中央社表示，經與美方討論，英國將召集12日登場的第26次UDCG會議。在美國前總統拜登（Joe Biden）政府任內，英美雙方即開始討論由英國主持今年這場UDCG會議的可能性。

不過，目前還不確定，UDCG會議未來是否仍將由英國主持，或者是否由含英國在內的歐洲各國輪流擔任主席。

UDCG會議第一次召開是在2022年4月，陣容逐次擴大，目前已超過50個國家，涵蓋現今北大西洋公約組織（NATO）所有32個成員，主要任務為協調對烏克蘭的安全防衛支援。

會議往年多在位於德國西南部的拉姆施坦美國空軍基地（Ramstein Air Base）舉行，另有幾次在布魯塞爾北約總部，但一向由美國國防部長擔任主席。

12日登場的UDCG會議別具意義，主要原因包括美國總統川普（Donald Trump）政府積極推動烏克蘭與俄羅斯「停火」，而在14至16日舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），美方預計將發布較具體的烏克蘭「和平方案」。

對美國軍援烏克蘭長期持批判立場的副總統范斯（JD Vance）將出席在慕尼黑的會議。2022年2月俄烏戰爭全面爆發後，當時正競選參議員的范斯曾表示：「我得坦白說，我一點都不關心烏克蘭會遭遇什麼事。」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也將率代表團赴慕尼黑參加會議。

美國交棒英國主持UDCG會議也正值美方希望歐洲承擔更多歐洲及北約防務，以及川普與團隊屢批評歐洲「對自己該做的事做得太少」、影響美國應對中國在印太區域的威脅。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，美方已請英國國防大臣希利（John Healey）主持12日在布魯塞爾登場的UDCG會議。美方已向英方表達，英國應在歐洲北約扮演領導角色。

報導另援引一名英國高階軍方消息人士說法指出，美方可能希望在推進俄烏停火談判之際，避免主持與軍援烏克蘭有關的UDCG會議。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將出席UDCG以及慕尼黑安全會議。赫格塞斯尚未與希利會面，但兩人曾在1月31日通話。

通話後，希利透過社群媒體X貼文表示，他與赫格塞斯觸及烏克蘭戰爭，以及英美共有的、聚焦強化軍事戰備的決心。

希利指出，從北約到澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），他期待英美關係持續深化。美國是英國最重要的安全事務盟友；英美共同致力透過實力實現和平。

根據美國國防部的會談紀要，赫格塞斯與希利討論了提升盟友防衛投資及工業基礎產能的必要性，以強化北約。雙方另談及烏克蘭情勢及其他迫切的安全議題。赫格塞斯與希利達成共識，將致力持續英美雙方在防衛事務「特別密切」的協調。

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除了希利，英國外交大臣拉米（David Lammy）也將出席慕尼黑安全會議。拉米5日訪問基輔期間，在與烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）的聯合記者會上表示，英方未看到跡象顯示俄羅斯確實是認真尋求談判、尋求和平。

無論情勢如何發展，拉米強調，英國將盡全力確保俄羅斯不會「又回來了」。（編輯：唐佩君）1140207

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