日本大雪影響新幹線 青森縣酸湯積雪387公分

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本多地持續受到本季入冬最強寒流影響而降下大雪，青森縣酸湯地區今天上午測得高達387公分積雪量。受到天氣影響，山形新幹線部分區間雙向列車，預計停駛至今天正午左右。

日本「朝日新聞」報導，氣象廳預測，靠日本海一側為主的地區今天將繼續降雪，呼籲民眾持續留意天氣狀況。

根據氣象廳觀測，多地截至今天上午6時觀測到的積雪量為青森縣酸湯地區387公分、新潟縣魚沼市守門地區315公分、山形縣西川町311公分，山形縣大藏村308公分、新潟縣津南町293公分。

氣象廳指出，截至今天上午5時前測得的24小時降雪量，群馬縣草津町52公分、島根縣邑南町38公分、京都府南丹市29公分等。

氣象廳也預測多地今天上午6時起24小時降雪量，東北地區最多50公分、關東甲信地區、北陸地區、東海地區最多40公分等。

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受到天氣影響，山形新幹線福島站至新庄站間，雙向列車從今天首班車起，停駛至正午左右；東海道新幹線名古屋站與新大阪站部分區間，雙向列車從首班車起減速慢行，預計造成列車誤點逾20分鐘。

氣象廳預測，冬季氣壓分布將於明天逐漸消退。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140209