面對川普對等關稅 野村：中國等新興經濟體風險高

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（中央社台北11日電）投行野村最新研究報告指出，面對美國總統川普拋出的「對等關稅」計畫，亞洲對美國出口關稅稅率相對較高的中國、印度和泰國等新興經濟體面臨更高風險，而已與美國簽訂自貿協定的新加坡、韓國等發達經濟體的風險則相對較小。

川普提出的對等關稅是指美國將對其他國家進口商品徵收與該國對美國出口商品相同稅率的關稅。香港經濟日報今天引述野村證券報導，川普實施對等關稅的目標是確保美國出口獲得公平待遇，這也可能間接解決美國與夥伴國的貿易失衡問題。

野村證券表示，「川普是依行業層面還是全面徵收更高對等關稅至關重要」，例如越南整體加權平均有效關稅稅率較低，但在特定領域的關稅稅率較高。

野村證券指出，依行業來看，亞洲對農產品和運輸業徵收較高的關稅，而從政治層面來說前者很難調降，但各國可以降低對包括機動車在內運輸領域的關稅稅率。

野村預計亞洲經濟體將加快與川普的談判。印度正在考慮降低對30多種商品的關稅，並準備增加對美國國防和能源產品的採購；泰國也在尋求增加乙烷和農產品等美國商品的進口。

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對亞洲發達經濟體來說，雖然對等關稅風險較小，但川普的「關稅網」若擴大到製藥、半導體或者重新談判自貿協定，「他們還是有可能落入網中」。

川普9日表示，將在既有金屬關稅基礎上再對所有輸美鋼材和鋁材加徵25%關稅，而且「沒有例外或豁免」，並稱將在未來兩天內宣布對所有對美國商品徵收關稅的國家徵收對等關稅，並且正考慮對汽車、半導體晶片和藥品徵收關稅。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140211