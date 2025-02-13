打擊組織犯罪 薩爾瓦多允未成年罪犯關成人監獄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖薩爾瓦多12日綜合外電報導）薩爾瓦多國會今天投票通過，允許被判犯下組織犯罪相關罪行的未成年人與成年人關押在同一監獄的不同區域。

路透社報導，國會表示，這項措施將適用於隸屬於幫派，且因犯下殺人、綁架和武器販運等重大罪行而遭起訴定罪的18歲以下未成年人。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）強力掃蕩組織犯罪，手段強硬備受爭議，這項新法便是其中一環。自2022年來，布格磊啟動了緊急狀態，暫停部分憲法權利、展開大規模審判，並建造所謂的「巨型監獄」。

人權組織說，包括未成年人在內的囚犯在監獄遭受嚴刑拷打。薩國政府否認說，監獄裡不存在這種情況。

美國仍在評估將被定罪的美國公民關押在薩爾瓦多監獄的可行性。

薩爾瓦多國會在官方新聞稿中表示：「新法將防止他們與其他罪行較輕、獨立或偶發性犯案的未成年人獲得相同的對待。」

透過 Google News 追蹤中央社

薩爾瓦多政府並未定期提供有關被囚禁或審前拘留的未成年者人數。當局去年2月表示，在緊急狀態期間，有1065名未成年人被定罪。

據人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）稱，在緊急狀態期間，遭拘留的未成年者人數激增。2022年3月至2023年12月間，有超過3300名未成年人被拘留，而在2018年至2021年間，平均每年有805名未成年人被拘禁在青少年拘留中心。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140213