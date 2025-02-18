達美航空班機降落多倫多翻覆 乘客憶「像蝙蝠般倒掛」

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（中央社多倫多18日綜合外電報導）美國達美航空一架客機昨天降落加拿大多倫多皮爾森國際機場時發生翻覆事故，整個機身上下顛倒，機上80人中有18人受傷，乘客回憶說，當時他們像蝙蝠那樣倒掛。

加拿大官員指出，一架達美航空班機（Delta Air Lines）在強風和寒冷天氣下降落多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson Airport）時，機身上下顛倒翻覆。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，乘客庫可夫（Peter Koukov）回憶說，他當時不知道出了什麼問題，直到飛機撞到地面，感覺機身已經側翻。

庫可夫提及，當飛機停下來後，「我們像蝙蝠那樣倒掛」。他當時可以解開安全帶，並在飛機天花板上直立，但有些人需要幫助，才能從座位上脫困。

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另一名乘客尼爾森（John Nelson）則憶及，當時場面混亂，他與坐在旁邊的乘客解開安全帶，然後掉在地板上，當時人們大喊著要他們離開飛機。

乘客卡爾森（Peter Carlson）告訴加拿大廣播公司（CBC），當時他看到機上乘客互相幫助，並且安慰彼此。（譯者：陳正健）1140218