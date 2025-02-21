矽谷精神象徵 加州賈伯斯創新紀念幣2026發行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）美國鑄幣局2018年推出「創新1美元硬幣」計畫，呈現各州的一項創新或一名創新者，加州版將於2026年發行。加州州長紐松提名已故蘋果創辦人賈伯斯為代表人物，因為「賈伯斯完美體現加州獨特的創新精神」。

蘋果公司（Apple）創辦人賈伯斯生前長年居住在加州帕羅奧圖（Palo Alto），他的創新精神體現在個人電腦、智慧型手機與串流音樂等領域，對世界產生了深遠影響。

加州州長紐松（Gavin Newsom）發布新聞稿指出，他和加州商業與經濟發展辦公室主任邁爾斯（Dee Dee Myers）已提名賈伯斯做為加州「創新1美元硬幣」代表。

美國「創新1美元硬幣」（American Innovation $1 Coin）計畫，是由美國鑄幣局在2018年正式推出，預計在2032年前推出一套1美元系列硬幣，逐年展示美國50個州、哥倫比亞特區、及5個領地的一項創新或一名創新者。硬幣正面皆為自由女神像。

紐松去年曾徵求大眾意見，請民眾貢獻設計想法。雖然加州以創新聞名，但當時出現無家可歸者營地、非法移民、口罩、毒品等設計圖樣，反映廣受關注的社會問題。

如今代表加州的硬幣設計塵埃落定，紐松在新聞稿中指出，創新與加州密不可分，賈伯斯完美體現加州獨特的創新精神。加州的創新是一股改變世界的力量。

新聞稿並引述賈伯斯曾說過的一段話，他說，「加州帶有一種實驗精神，也充滿開放性，開放以及無限的可能，直到我去了其他地方後，我才真正體會到這點。」

加州「信使新聞」（Mercury News）今天寫道，邁爾斯在提案簡報中指出，「賈伯斯的遺產並不僅限於某一項產品或某一家公司，他的影響力遠遠超越這些。」

邁爾斯還表示，賈伯斯擁有開闊的視野與非凡的思維，不僅侷限於科學與科技領域，「他（賈伯斯）最偉大的貢獻，在於他能夠將藝術、人文和設計融入科技之中。」

有趣的是，邁爾斯提出6款賈伯斯硬幣設計，州長辦公室和賈伯斯家人中意的設計，是年輕的賈伯斯盤腿而坐，置身在加州橡樹和綿延起伏的丘陵地，硬幣刻有「創造美好事物」（Make Something Wonderful）的字樣，傳達賈伯斯對加州自然景緻的熱愛。

其他幾款設計將賈伯斯的形象與電路設計和鍵盤結合。

不過，公民鑄幣諮詢委員會最終選擇建議一款大眾更為熟悉的賈伯斯形象設計，年長的賈伯斯戴著眼鏡，穿著標誌性的黑色高領毛衣。這款設計還不算定案，有可能在2026年正式鑄造硬幣前調整，但其簡潔優雅的風格與賈伯斯的形象十分契合。

透過 Google News 追蹤中央社

公民鑄幣諮詢委員會成員伯恩斯坦（Art Bernstein）解釋，「這才是我們記憶中，向大眾展示無數種偉大產品的賈伯斯。」伯恩斯坦過去曾是賈伯斯在帕羅奧圖的鄰居。

象徵賈伯斯精神的加州版「創新1美元硬幣」將於2026年正式發行。（編輯：陳慧萍）1140221